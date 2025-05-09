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На Урале более миллиона человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:40 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/shestvie-2016107182.html
На Урале более миллиона человек приняли участие в акции "Бессмертный полк"
На Урале более миллиона человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2025
На Урале более миллиона человек приняли участие в акции "Бессмертный полк"
Более 1,2 миллиона жителей регионов Урала приняли участие в шествиях "Бессмертного полка", приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T19:40:00+03:00
2025-05-09T19:40:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
тюменская область
россия
челябинск
артем жога
алексей текслер
руслан кухарук
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Более 1,2 миллиона жителей регионов Урала приняли участие в шествиях "Бессмертного полка", приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает аппарат полномочного представителя президента РФ в УрФО Артема Жоги. "В очных шествиях акции "Бессмертный полк" в регионах Уральского федерального округа приняли участие более 1 миллиона 233 тысячи человек. То есть каждый десятый житель округа", - говорится в сообщении. Отмечается, что самые массовые акции прошли в Челябинской, Тюменской областях и в Югре. Так, по данным властей, только по центру Челябинска почтить память своих героев собрались рекордные 200 тысяч человек. В шествии приняли участие губернатор Алексей Текслер и глава города Алексей Лошкин. В ХМАО к "Бессмертному полку" также присоединилось рекордное за всего годы количество человек – более 280 тысяч жителей. Помимо этого, в округе портреты героев Великой Отечественной войны, в том числе деда губернатора Руслана Кухарука, подняла в небо пилотажная группа "Барсы". В Тюменской области шествие собрало свыше 350 тысяч человек.
https://ria.ru/20250509/bessmertnyy_polk-2013485500.html
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общество, тюменская область, россия, челябинск, артем жога, алексей текслер, руслан кухарук, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Тюменская область, Россия, Челябинск, Артем Жога, Алексей Текслер, Руслан Кухарук, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
На Урале более миллиона человек приняли участие в акции "Бессмертный полк"

Более 1,2 млн человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в городах Урала

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Екатеринбурге
Участники акции Бессмертный полк в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Участники акции "Бессмертный полк" в Екатеринбурге. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Более 1,2 миллиона жителей регионов Урала приняли участие в шествиях "Бессмертного полка", приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает аппарат полномочного представителя президента РФ в УрФО Артема Жоги.
«
"В очных шествиях акции "Бессмертный полк" в регионах Уральского федерального округа приняли участие более 1 миллиона 233 тысячи человек. То есть каждый десятый житель округа", - говорится в сообщении.
Участники шествия Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Бессмертный полк-2025: в каких городах России пройдет шествие
Вчера, 18:10
Отмечается, что самые массовые акции прошли в Челябинской, Тюменской областях и в Югре.
Так, по данным властей, только по центру Челябинска почтить память своих героев собрались рекордные 200 тысяч человек. В шествии приняли участие губернатор Алексей Текслер и глава города Алексей Лошкин.
В ХМАО к "Бессмертному полку" также присоединилось рекордное за всего годы количество человек – более 280 тысяч жителей. Помимо этого, в округе портреты героев Великой Отечественной войны, в том числе деда губернатора Руслана Кухарука, подняла в небо пилотажная группа "Барсы". В Тюменской области шествие собрало свыше 350 тысяч человек.
Празднование 80-летия Победы в России
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Раньше всех День Победы отметили жители Дальнего Востока. Герой России Сергей Шиманкин встретил его с супругой Аполлинарией во Владивостоке.

Герой России Сергей Шиманкин с супругой Аполлинарией перед парадом на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне во Владивостоке

Раньше всех День Победы отметили жители Дальнего Востока. Герой России Сергей Шиманкин встретил его с супругой Аполлинарией во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В годовщину 80-летия Победы во многих городах прошли парады с участием ветеранов Великой Отечественной войны и российских военнослужащих.

Танк Т-34-85 на военном параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Новороссийске

В годовщину 80-летия Победы во многих городах прошли парады с участием ветеранов Великой Отечественной войны и российских военнослужащих.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В Санкт-Петербурге на параде промаршировали девушки-курсанты.

Курсанты на военном параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на параде промаршировали девушки-курсанты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
© РИА Новости / Валентина Певцова | Перейти в медиабанк

В парадах участвовала не только военная техника: по улицам Петербурга проехал и гражданский исторический транспорт.

Парад исторической техники на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

В парадах участвовала не только военная техника: по улицам Петербурга проехал и гражданский исторический транспорт.

© РИА Новости / Валентина Певцова
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4 из 10
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Празднование сопровождалось разнообразными акциями: в Красноярске зрителям показали театрализованное представление.

Театрализованное представление во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на проспекте им. газеты Красноярский рабочий в Красноярске

Празднование сопровождалось разнообразными акциями: в Красноярске зрителям показали театрализованное представление.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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5 из 10
© РИА Новости / Никита Гольцов | Перейти в медиабанк

По всей России в различных форматах проходит акция "Бессмертный полк" —россияне выходят на улицы с портретами воевавших родственников.

Участники акции Бессмертный полк во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Томске

По всей России в различных форматах проходит акция "Бессмертный полк" —россияне выходят на улицы с портретами воевавших родственников.

© РИА Новости / Никита Гольцов
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6 из 10
© РИА Новости / Евгений Горбачев | Перейти в медиабанк

Участница акции "Бессмертный полк" в Кемерово во время празднования 80-летия Победы.

Участница акции Бессмертный полк во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Кемерово

Участница акции "Бессмертный полк" в Кемерово во время празднования 80-летия Победы.

© РИА Новости / Евгений Горбачев
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7 из 10
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанк

Пройдя через всю страну, "Бессмертный полк" дошагал до Калининграда.

Участники акции Бессмертный полк во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде

Пройдя через всю страну, "Бессмертный полк" дошагал до Калининграда.

© РИА Новости / Виталий Невар
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8 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Не остались в стороне и новые регионы России: в ДНР главные торжества прошли на мемориальном комплексе "Саур-Могила".

Военнослужащие на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Саур-Могиле в ДНР

Не остались в стороне и новые регионы России: в ДНР главные торжества прошли на мемориальном комплексе "Саур-Могила".

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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9 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В память о павших защитниках Отечества россияне возложили цветы к мемориалам в своих городах.

Церемония возложения цветов и венков к Вечному огню во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Севастополе

В память о павших защитниках Отечества россияне возложили цветы к мемориалам в своих городах.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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10 из 10

Раньше всех День Победы отметили жители Дальнего Востока. Герой России Сергей Шиманкин встретил его с супругой Аполлинарией во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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1 из 10

В годовщину 80-летия Победы во многих городах прошли парады с участием ветеранов Великой Отечественной войны и российских военнослужащих.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

В Санкт-Петербурге на параде промаршировали девушки-курсанты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

В парадах участвовала не только военная техника: по улицам Петербурга проехал и гражданский исторический транспорт.

© РИА Новости / Валентина Певцова
Перейти в медиабанк
4 из 10

Празднование сопровождалось разнообразными акциями: в Красноярске зрителям показали театрализованное представление.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
5 из 10

По всей России в различных форматах проходит акция "Бессмертный полк" —россияне выходят на улицы с портретами воевавших родственников.

© РИА Новости / Никита Гольцов
Перейти в медиабанк
6 из 10

Участница акции "Бессмертный полк" в Кемерово во время празднования 80-летия Победы.

© РИА Новости / Евгений Горбачев
Перейти в медиабанк
7 из 10

Пройдя через всю страну, "Бессмертный полк" дошагал до Калининграда.

© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
8 из 10

Не остались в стороне и новые регионы России: в ДНР главные торжества прошли на мемориальном комплексе "Саур-Могила".

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
9 из 10

В память о павших защитниках Отечества россияне возложили цветы к мемориалам в своих городах.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоТюменская областьРоссияЧелябинскАртем ЖогаАлексей ТекслерРуслан Кухарук80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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