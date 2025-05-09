На Урале более миллиона человек приняли участие в акции "Бессмертный полк"

Более 1,2 млн человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в городах Урала
Раньше всех День Победы отметили жители Дальнего Востока. Герой России Сергей Шиманкин встретил его с супругой Аполлинарией во Владивостоке.
Раньше всех День Победы отметили жители Дальнего Востока. Герой России Сергей Шиманкин встретил его с супругой Аполлинарией во Владивостоке.
В годовщину 80-летия Победы во многих городах прошли парады с участием ветеранов Великой Отечественной войны и российских военнослужащих.
В годовщину 80-летия Победы во многих городах прошли парады с участием ветеранов Великой Отечественной войны и российских военнослужащих.
В Санкт-Петербурге на параде промаршировали девушки-курсанты.
В Санкт-Петербурге на параде промаршировали девушки-курсанты.
В парадах участвовала не только военная техника: по улицам Петербурга проехал и гражданский исторический транспорт.
В парадах участвовала не только военная техника: по улицам Петербурга проехал и гражданский исторический транспорт.
Празднование сопровождалось разнообразными акциями: в Красноярске зрителям показали театрализованное представление.
Празднование сопровождалось разнообразными акциями: в Красноярске зрителям показали театрализованное представление.
По всей России в различных форматах проходит акция "Бессмертный полк" —россияне выходят на улицы с портретами воевавших родственников.
По всей России в различных форматах проходит акция "Бессмертный полк" —россияне выходят на улицы с портретами воевавших родственников.
Участница акции "Бессмертный полк" в Кемерово во время празднования 80-летия Победы.
Участница акции "Бессмертный полк" в Кемерово во время празднования 80-летия Победы.
Пройдя через всю страну, "Бессмертный полк" дошагал до Калининграда.
Пройдя через всю страну, "Бессмертный полк" дошагал до Калининграда.
Не остались в стороне и новые регионы России: в ДНР главные торжества прошли на мемориальном комплексе "Саур-Могила".
Не остались в стороне и новые регионы России: в ДНР главные торжества прошли на мемориальном комплексе "Саур-Могила".
В память о павших защитниках Отечества россияне возложили цветы к мемориалам в своих городах.
В память о павших защитниках Отечества россияне возложили цветы к мемориалам в своих городах.
Раньше всех День Победы отметили жители Дальнего Востока. Герой России Сергей Шиманкин встретил его с супругой Аполлинарией во Владивостоке.
В годовщину 80-летия Победы во многих городах прошли парады с участием ветеранов Великой Отечественной войны и российских военнослужащих.
В Санкт-Петербурге на параде промаршировали девушки-курсанты.
В парадах участвовала не только военная техника: по улицам Петербурга проехал и гражданский исторический транспорт.
Празднование сопровождалось разнообразными акциями: в Красноярске зрителям показали театрализованное представление.
По всей России в различных форматах проходит акция "Бессмертный полк" —россияне выходят на улицы с портретами воевавших родственников.
Участница акции "Бессмертный полк" в Кемерово во время празднования 80-летия Победы.
Пройдя через всю страну, "Бессмертный полк" дошагал до Калининграда.
Не остались в стороне и новые регионы России: в ДНР главные торжества прошли на мемориальном комплексе "Саур-Могила".
В память о павших защитниках Отечества россияне возложили цветы к мемориалам в своих городах.