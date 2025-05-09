https://ria.ru/20250509/shestvie-2016107182.html

На Урале более миллиона человек приняли участие в акции "Бессмертный полк"

На Урале более миллиона человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2025

На Урале более миллиона человек приняли участие в акции "Бессмертный полк"

Более 1,2 миллиона жителей регионов Урала приняли участие в шествиях "Бессмертного полка", приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T19:40:00+03:00

2025-05-09T19:40:00+03:00

2025-05-09T19:40:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

тюменская область

россия

челябинск

артем жога

алексей текслер

руслан кухарук

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Более 1,2 миллиона жителей регионов Урала приняли участие в шествиях "Бессмертного полка", приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает аппарат полномочного представителя президента РФ в УрФО Артема Жоги. "В очных шествиях акции "Бессмертный полк" в регионах Уральского федерального округа приняли участие более 1 миллиона 233 тысячи человек. То есть каждый десятый житель округа", - говорится в сообщении. Отмечается, что самые массовые акции прошли в Челябинской, Тюменской областях и в Югре. Так, по данным властей, только по центру Челябинска почтить память своих героев собрались рекордные 200 тысяч человек. В шествии приняли участие губернатор Алексей Текслер и глава города Алексей Лошкин. В ХМАО к "Бессмертному полку" также присоединилось рекордное за всего годы количество человек – более 280 тысяч жителей. Помимо этого, в округе портреты героев Великой Отечественной войны, в том числе деда губернатора Руслана Кухарука, подняла в небо пилотажная группа "Барсы". В Тюменской области шествие собрало свыше 350 тысяч человек.

https://ria.ru/20250509/bessmertnyy_polk-2013485500.html

тюменская область

россия

челябинск

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Наталья Макарова

общество, тюменская область, россия, челябинск, артем жога, алексей текслер, руслан кухарук, 80-летие победы в великой отечественной войне