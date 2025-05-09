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Праздничный салют в Москве. Трансляция
Праздничный салют в Москве. Трансляция - РИА Новости, 09.05.2025
Праздничный салют в Москве. Трансляция
В Москве в честь Дня Победы проходит праздничный салют. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T21:53:00+03:00
2025-05-09T21:53:00+03:00
2025-05-09T21:53:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
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В Москве в честь Дня Победы проходит праздничный салют.
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москва, 80-летие победы в великой отечественной войне, видео
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Праздничный салют в Москве. Трансляция
В Москве в честь Дня Победы проходит праздничный салют.
2025-05-09T21:53
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PT20M54S
Праздничный салют в Москве. Трансляция
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В Москве в честь Дня Победы проходит праздничный салют.