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Праздничный салют в Москве. Трансляция - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
21:53 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/salyut-2016126296.html
Праздничный салют в Москве. Трансляция
Праздничный салют в Москве. Трансляция - РИА Новости, 09.05.2025
Праздничный салют в Москве. Трансляция
В Москве в честь Дня Победы проходит праздничный салют. РИА Новости, 09.05.2025
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2025-05-09T21:53:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
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В Москве в честь Дня Победы проходит праздничный салют.
москва
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Праздничный салют в Москве
Праздничный салют в Москве
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москва, 80-летие победы в великой отечественной войне, видео
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Праздничный салют в Москве. Трансляция
В Москве в честь Дня Победы проходит праздничный салют.
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Праздничный салют в Москве. Трансляция

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В Москве в честь Дня Победы проходит праздничный салют.
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМосква80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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