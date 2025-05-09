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Салют на День Победы 9 мая 2025 года: когда будет и где смотреть

Салют на День Победы 9 мая 2025 года: когда будет и где смотреть

Салют на День Победы 9 мая 2025 года: когда будет и где смотреть

Салют на день Победы в честь окончания ВОВ — один из главных пунктов праздничной программы в эту значимую для каждого жителя нашей страны дату. В 2025 году в... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T03:46:00+03:00

2025-05-09T03:46:00+03:00

2025-05-09T03:46:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

москва

санкт-петербург

россия

александр беглов

владимир путин

"сокольники"

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Праздничный салют на День Победы 9 мая: где пройдет и сколько продлитсяСалют на день Победы в честь окончания ВОВ — один из главных пунктов праздничной программы в эту значимую для каждого жителя нашей страны дату. В 2025 году в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России отметят 80-летие Великой Победы. В какое время состоится праздничный фейерверк, где 9 мая будут отменены салюты, история традиции — в материале РИА Новости.Салют на день ПобедыНаряду с праздничным парадом и различными патриотическими мероприятиями и акциями салют уже давно стал обязательной частью, которая завершит праздничную программу в День Победы.Традиционно фейерверк можно будет увидеть не только в небе над Москвой и Санкт-Петербургом, но и во многих других, больших и малых городах России.Будет ли салютВ 2025 году праздничный фейерверк в честь 80-летний годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится далеко не в каждом российском городе. На многих территориях (как и в предшествующие годы) было принято решение отказаться от праздничного салюта. В первую очередь речь идет о тех субъектах, которые находятся в непосредственной близости от зоны проведения СВО.Такое решение было принято в связи с необходимостью соблюдать меры безопасности, по этой же причине во многих городах было решено свести к минимуму и другие праздничные мероприятия, предполагающие массовое скопление людей.А вот во многих крупных городах страны (Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и другие) салют в честь юбилея Победы состоится. Например, в Томске фейерверк планируется запустить с четырех барж на реке Томь.Во сколько начнется салютТрадиционно фейерверк 9 мая считается финальным пунктом праздничной программы, а потому проходит вечером, когда озаряющие небо разноцветные огни смотрятся особенно эффектно. Как правило, салют стартует в 22:00 по московскому времени.Где посмотреть салютДля запуска “победного” салюта, как правило, выбирают одну или несколько площадок, которые позволяют насладиться фейерверком практически из любой точки города. Средняя продолжительность праздничного салюта при этом составляет 10 минут.В МосквеПраздничный салют начнется по традиции в 22:00, а для того, чтобы все гости и жители столицы могли в полной мере насладиться этим впечатляющим зрелищем, площадки для проведения салюта определены во всех районах Москвы.Центральный административный округ (ЦАО)- Москворецкая набережная (площадка между Парящим и Большим Москворецким мостами);- Лужнецкая набережная (территория ОК "Лужники");- Парк Горького;- сад "Эрмитаж";- Красногвардейские пруды;- Таганский парк;- сад имени Баумана.Юго-Западный административный округ (ЮЗАО)- спортплощадка на территории Обручевского района;- берег пруда на улице Адмирала Лазарева, Южное Бутово;- парк 50-летия Октября;- усадьба Воронцово.Западный административный округ (ЗАО)- парк Победы на Поклонной горе (Аллея Партизан и холм рядом с входной площадкой);- территория у "КЦ "Рублево".Северо-Западный административный округ (СЗАО)- парк "Митино";- парк "Северное Тушино".Северный административный округ (САО)- территория парка Дружбы.Северо-Восточный административный округ (СВАО)- ВДНХ (площадка в районе северных ворот);- пруд на территории парка "Чермянка" в Лианозово;- Лианозовский парк;- парк "Яуза".Восточный административный округ (ВАО)- Измайловский парк (городок имени Баумана и Аллея Большого Круга);- парк "Сокольники";- Перовский парк.Юго-Восточный административный округ (ЮВАО)- парк "Кузьминки".Южный административный округ (ЮАО)- набережная реки Москвы (в районе улицы Борисовские Пруды);- парк "Садовники".Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО)- Троицк (ул. Физическая);- Краснопахорское (велотрек у парка Победы);- Щербинка (территория у ДК на улице Театральная);- Рогово (ул. Юбилейная)Зеленоградский административный округ (ЗелАО)- Парк Победы (нижняя площадка фонтана на берегу пруда)В общей сложности в прошлом 2024 году для запуска салюта было предусмотрено 16 точек во всех административных округах Москвы.В Санкт-ПетербургеВ честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне праздничный салют состоится и в Санкт-Петербурге. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил во время встречи с президентом страны Владимиром Путиным. В соответствии с планом праздничный мероприятий, который размещен на официальном портале администрации Санкт-Петербурга, артиллерийский салют запланирован у стен Петропавловской крепости в 22:00.Трансляция на ТВВ предыдущие годы россиянам была доступна возможность посмотреть праздничный салют не только вживую, но и в прямой трансляции различных СМИ.История салюта на день ПобедыСалют, возвестивший всей стране и миру о том, что Великая Отечественная война наконец подошла к концу, состоятся 9 мая 1945 года и был весьма масштабным. Из 1000 орудий были даны 30 победных артиллерийских залпов, а небо над Москвой вдобавок озарили светом более 150 прожекторов.Впрочем, этот салют в честь Дня Победы стал далеко не первым, отметившим выдающиеся успехи Красной Армии. В общей сложности за годы Великой Отечественной войны в столице были организованы более 300 победных салютов, а самый первый в ночь с 5 на 6 августа 1943 года был произведен в честь освобождения городов Орел и Белгород. В ту ночь в столице были даны 12 залпов холостыми зарядами из 124 зенитных орудий и горных пушек Кремлевского дивизиона.В последующие годы список городов, отмечавших День Победы праздничным салютом, мог меняться, но Москва и Санкт-Петербург входили в него всегда, а вскоре к ним присоединились и обладатели звания “город-герой”, “город воинской славы” и другие.Где в России отменили салют на 9 мая в 2025 годуНа всей территории Республики Крым продолжает действовать запрет на использование физическими и юридическими лицами любых пиротехнических изделий (за исключением бенгальских огней, хлопушек и других аналогичных изделий). Как сообщает культурно-туристический портал Курской области, программа празднования Дня Победы в Курске также не включает ни праздничный парад, ни праздничный салют.Также сообщается, что от салюта в День Победы было решено отказаться в Ульяновске и Брянске.

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общество, москва, санкт-петербург, россия, александр беглов, владимир путин, "сокольники", 80-летие победы в великой отечественной войне