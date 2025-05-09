Руденя: мужество и духовная сила нашего народа воплотились в Ржевской битве
Игорь Руденя в Ржеве принял участие в торжествах в честь 80-летия Великой Победы
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя в Ржеве принял участие в торжествах в честь 80-летия Великой Победы
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в Ржеве принял участие в торжествах в честь 80-летия Великой Победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. В городе воинской славы - Ржеве - в пятницу прошло торжественное мероприятие, посвященное 80-й годовщине Великой Победы, в нем принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Также на мероприятии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, депутаты Госдумы, представители регионального парламента, участники спецоперации, ветераны боевых действий, руководители региональных подразделений федеральных ведомств, представители общественных организаций и предприятий, почетные граждане Ржевского округа, жители и гости города.
Руденя подчеркнул, что 9 мая 1945 года навсегда вошло в историю, как символ величайшего подвига советского народа. Это день общенациональной славы и памяти.
"Сегодня в каждой семье с гордостью и благодарностью вспоминают своих родных, тех, кто разгромил нацистские полчища, пройдя от Москвы и Ржева до Берлина, освободил от фашистских захватчиков не только нашу страну, но и всю Европу. Мужество и духовная сила нашего народа навсегда воплотились в Ржевской битве. Более 400 дней и ночей именно здесь, на ржевской земле, воины Красной армии, партизаны и подпольщики стояли и бились насмерть. Ржевская битва явилась основой коренного перелома в Великой Отечественной войне, укрепив уверенность граждан Советского Союза в том, что враг будет разбит и победа будет за нами! Дорогие наши ветераны! От имени всех жителей Тверской области, от ваших детей, внуков, правнуков сердечно благодарим вас за любовь и преданность Родине, за нашу сильную и суверенную Россию!" - поздравил Руденя.
В настоящее время, как отметил губернатор, победоносные традиции продолжают герои специальной военной операции, которые при поддержке всего народа России громят неонацистов не только российским современным и мощным оружием, но и силой духа, волей и мужеством, которые крепче любого металла.
У стелы "Город воинской славы" состоялось прохождение войск Ржевского гарнизона. Торжественным маршем по площади прошли военнослужащие 32-й дивизии ПВО имени трижды Героя Советского Союза маршала авиации А. И. Покрышкина, сотрудники управления ФСИН России по Тверской области, курсанты Академии Государственной противопожарной службы МЧС России. В парадном строю также прошли кадеты классов МЧС школы №7 Ржева и школы №4 Твери, юнармейские отряды ржевских школ.
Участники мероприятия почтили минутой молчания память павших в боях красноармейцев, возложили цветы к стеле "Город воинской славы", Обелиску героям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на Соборной горе и Вечному огню.
Ржев был захвачен фашистами 14 октября 1941 года и 17 месяцев находился в оккупации. 3 марта 1943 года Ржев был освобожден от захватчиков. 8 октября 2007 года Ржев был удостоен почетного звания "Город воинской славы".