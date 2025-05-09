https://ria.ru/20250509/rossiya-2016101474.html

Степашин заявил о неспособности Запада изолировать Россию

Степашин заявил о неспособности Запада изолировать Россию - РИА Новости, 09.05.2025

Степашин заявил о неспособности Запада изолировать Россию

Коллективный Запад, несмотря на санкции в отношении России, в том числе политические, не смог изолировать ее, заявил РИА Новости бывший председатель... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T18:59:00+03:00

2025-05-09T18:59:00+03:00

2025-05-09T18:59:00+03:00

россия

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сергей степашин

владимир путин

российский книжный союз

брикс

в мире

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Коллективный Запад, несмотря на санкции в отношении России, в том числе политические, не смог изолировать ее, заявил РИА Новости бывший председатель правительства РФ, президент Российского книжного союза Сергей Степашин. "Санкции, в том числе и политические, не смогли изолировать нашу страну. Сегодня половина стран вместе с нами, и это не только члены БРИКС", - сказал он. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250509/stepashin-2015902785.html

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россия, москва, сергей степашин, владимир путин, российский книжный союз, брикс, в мире