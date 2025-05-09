https://ria.ru/20250509/rossija-2016091967.html

Россия приветствует аккуратное реформирование роли ООН, заявил Полянский

Россия приветствует аккуратное реформирование роли ООН, заявил Полянский - РИА Новости, 09.05.2025

Россия приветствует аккуратное реформирование роли ООН, заявил Полянский

РФ приветствует "вдумчивое переосмысление" роли ООН, организации нельзя стоять на месте, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда российской миссии при РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T18:03:00+03:00

2025-05-09T18:03:00+03:00

2025-05-09T18:03:00+03:00

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ООН, 9 мая – РИА Новости. РФ приветствует "вдумчивое переосмысление" роли ООН, организации нельзя стоять на месте, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда российской миссии при организации Дмитрий Полянский. "ООН, как любой организации, нельзя стоять на месте. Вдумчивое переосмысление ее роли и повышение эффективности работы мы вполне приветствуем", – сказал Полянский. Он отметил, что важно также сохранить прерогативы государств-членов в рассмотрении и утверждении ресурсной базы ООН, а не сокращать бездумно то, без чего организация не сможет выполнять свои "стержневые мандаты". "Они на сегодня являются "несущей" международно-правовой конструкцией для взаимодействия стран по самому широкому спектру вопросов", - добавил собеседник. В марте генсек ООН анонсировал запуск инициативы "ООН-80", предполагающей, в том числе, аудит ее работы для оптимизации расходов. Реформы проходят на фоне сокращений взносов в бюджет ООН со стороны США и позиции нынешней американской администрации по финансированию гуманитарных проектов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 21.00 мск.

https://ria.ru/20250506/oon-2015189579.html

https://ria.ru/20250509/rossiya-2016065454.html

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