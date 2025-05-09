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Россия склоняет головы перед погибшими в праведном бою, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:35 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/rossija-2015955325.html
Россия склоняет головы перед погибшими в праведном бою, заявил Путин
Россия склоняет головы перед погибшими в праведном бою, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2025
Россия склоняет головы перед погибшими в праведном бою, заявил Путин
Россия склоняет головы перед теми, кто погиб в праведном бою за страну, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:35:00+03:00
2025-05-09T10:35:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия склоняет головы перед теми, кто погиб в праведном бою за страну, заявил президент России Владимир Путин. "Мы чтим каждого ветерана Великой Отечественной войны, склоняем головы перед памятью всех, кто отдал свою жизнь за победу, перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей. Склоняем головы перед нашими боевыми товарищами, погибшими смертью храбрых в праведном бою за Россию", - сказал Путин на параде Победы. В 2025 году отмечается 80-летняя годовщина Победы в Великой Отечественной войне.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250219/putin-2000347483.html
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россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Россия склоняет головы перед погибшими в праведном бою, заявил Путин

Путин: Россия склоняет головы перед теми, кто погиб в праведном бою за страну

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие парадных расчетов на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Военнослужащие парадных расчетов на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Военнослужащие парадных расчетов на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия склоняет головы перед теми, кто погиб в праведном бою за страну, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы чтим каждого ветерана Великой Отечественной войны, склоняем головы перед памятью всех, кто отдал свою жизнь за победу, перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей. Склоняем головы перед нашими боевыми товарищами, погибшими смертью храбрых в праведном бою за Россию", - сказал Путин на параде Победы.
В 2025 году отмечается 80-летняя годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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