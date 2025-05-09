https://ria.ru/20250509/rossija-2015955325.html

Россия склоняет головы перед погибшими в праведном бою, заявил Путин

Россия склоняет головы перед погибшими в праведном бою, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2025

Россия склоняет головы перед погибшими в праведном бою, заявил Путин

Россия склоняет головы перед теми, кто погиб в праведном бою за страну, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T10:35:00+03:00

2025-05-09T10:35:00+03:00

2025-05-09T10:35:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015952305_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_0f28caa73f5df8ac496c062782f41b4d.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия склоняет головы перед теми, кто погиб в праведном бою за страну, заявил президент России Владимир Путин. "Мы чтим каждого ветерана Великой Отечественной войны, склоняем головы перед памятью всех, кто отдал свою жизнь за победу, перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей. Склоняем головы перед нашими боевыми товарищами, погибшими смертью храбрых в праведном бою за Россию", - сказал Путин на параде Победы. В 2025 году отмечается 80-летняя годовщина Победы в Великой Отечественной войне.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250219/putin-2000347483.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне