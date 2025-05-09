Рейтинг@Mail.ru
Глава "Роскосмоса" анонсировал переговоры с американским коллегой - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/roskosmos-2016036582.html
Глава "Роскосмоса" анонсировал переговоры с американским коллегой
Глава "Роскосмоса" анонсировал переговоры с американским коллегой - РИА Новости, 09.05.2025
Глава "Роскосмоса" анонсировал переговоры с американским коллегой
"Роскосмос" конструктивно взаимодействует с НАСА, планируется разговор их руководителей, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T14:05:00+03:00
2025-05-09T14:05:00+03:00
космос - риа наука
венесуэла
дмитрий баканов
роскосмос
наса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997662257_0:256:3072:1984_1920x0_80_0_0_d6d925e1fbe0526adaeedbe108ec8a33.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Роскосмос" конструктивно взаимодействует с НАСА, планируется разговор их руководителей, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "Оцениваю конструктивно. Скоро с Джаредом Айзекманом (которому предстоит стать главой НАСА – ред.) будем разговаривать", - сказал Баканов, отвечая на соответствующий вопрос. В целом, по словам Баканова, международная повестка у "Роскосмоса" сейчас насыщенная. Он напомнил, что недавно был подписан меморандум с Китайской национальной космической администрацией о сотрудничестве по созданию лунной электростанции, в скором времени планируется открытие наземной станции ГЛОНАСС в Венесуэле.
https://ria.ru/20250319/bakanov-2005986190.html
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997662257_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_68ba23d9a2f07cf90be091fad1352712.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, венесуэла, дмитрий баканов, роскосмос, наса
Космос - РИА Наука, Венесуэла, Дмитрий Баканов, Роскосмос, НАСА
Глава "Роскосмоса" анонсировал переговоры с американским коллегой

Глава "Роскосмоса" Баканов сообщил, что скоро поговорит с американским коллегой

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДмитрий Баканов
Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Дмитрий Баканов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Роскосмос" конструктивно взаимодействует с НАСА, планируется разговор их руководителей, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
«
"Оцениваю конструктивно. Скоро с Джаредом Айзекманом (которому предстоит стать главой НАСА – ред.) будем разговаривать", - сказал Баканов, отвечая на соответствующий вопрос.
В целом, по словам Баканова, международная повестка у "Роскосмоса" сейчас насыщенная. Он напомнил, что недавно был подписан меморандум с Китайской национальной космической администрацией о сотрудничестве по созданию лунной электростанции, в скором времени планируется открытие наземной станции ГЛОНАСС в Венесуэле.
Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Глава "Роскосмоса" признался, что думает о космосе, а не о внимании женщин
19 марта, 14:55
 
Космос - РИА НаукаВенесуэлаДмитрий БакановРоскосмосНАСА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала