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Глава "Роскосмоса" анонсировал переговоры с американским коллегой
Глава "Роскосмоса" анонсировал переговоры с американским коллегой - РИА Новости, 09.05.2025
Глава "Роскосмоса" анонсировал переговоры с американским коллегой
"Роскосмос" конструктивно взаимодействует с НАСА, планируется разговор их руководителей, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T14:05:00+03:00
2025-05-09T14:05:00+03:00
2025-05-09T14:05:00+03:00
космос - риа наука
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Роскосмос" конструктивно взаимодействует с НАСА, планируется разговор их руководителей, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "Оцениваю конструктивно. Скоро с Джаредом Айзекманом (которому предстоит стать главой НАСА – ред.) будем разговаривать", - сказал Баканов, отвечая на соответствующий вопрос. В целом, по словам Баканова, международная повестка у "Роскосмоса" сейчас насыщенная. Он напомнил, что недавно был подписан меморандум с Китайской национальной космической администрацией о сотрудничестве по созданию лунной электростанции, в скором времени планируется открытие наземной станции ГЛОНАСС в Венесуэле.
https://ria.ru/20250319/bakanov-2005986190.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, венесуэла, дмитрий баканов, роскосмос, наса
Космос - РИА Наука, Венесуэла, Дмитрий Баканов, Роскосмос, НАСА
Глава "Роскосмоса" анонсировал переговоры с американским коллегой
Глава "Роскосмоса" Баканов сообщил, что скоро поговорит с американским коллегой