https://ria.ru/20250509/roskosmos-2016036582.html

Глава "Роскосмоса" анонсировал переговоры с американским коллегой

Глава "Роскосмоса" анонсировал переговоры с американским коллегой - РИА Новости, 09.05.2025

Глава "Роскосмоса" анонсировал переговоры с американским коллегой

"Роскосмос" конструктивно взаимодействует с НАСА, планируется разговор их руководителей, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T14:05:00+03:00

2025-05-09T14:05:00+03:00

2025-05-09T14:05:00+03:00

космос - риа наука

венесуэла

дмитрий баканов

роскосмос

наса

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Роскосмос" конструктивно взаимодействует с НАСА, планируется разговор их руководителей, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "Оцениваю конструктивно. Скоро с Джаредом Айзекманом (которому предстоит стать главой НАСА – ред.) будем разговаривать", - сказал Баканов, отвечая на соответствующий вопрос. В целом, по словам Баканова, международная повестка у "Роскосмоса" сейчас насыщенная. Он напомнил, что недавно был подписан меморандум с Китайской национальной космической администрацией о сотрудничестве по созданию лунной электростанции, в скором времени планируется открытие наземной станции ГЛОНАСС в Венесуэле.

https://ria.ru/20250319/bakanov-2005986190.html

венесуэла

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, венесуэла, дмитрий баканов, роскосмос, наса