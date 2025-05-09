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В Петербурге прошел пробег ретроавтомобилей с ветеранами и участниками СВО - РИА Новости, 09.05.2025
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14:15 09.05.2025 (обновлено: 14:19 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/retroavtomobili-2016039204.html
В Петербурге прошел пробег ретроавтомобилей с ветеранами и участниками СВО
В Петербурге прошел пробег ретроавтомобилей с ветеранами и участниками СВО - РИА Новости, 09.05.2025
В Петербурге прошел пробег ретроавтомобилей с ветеранами и участниками СВО
Пробег ретроавтомобилей по Невскому проспекту с ветеранами, блокадниками и участниками СВО состоялся в Петербурге по маршруту от Дворцовой площади до площади... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T14:15:00+03:00
2025-05-09T14:19:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
авто
санкт-петербург
россия
ссср
александр беглов
80-летие победы в великой отечественной войне
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Пробег ретроавтомобилей по Невскому проспекту с ветеранами, блокадниками и участниками СВО состоялся в Петербурге по маршруту от Дворцовой площади до площади Восстания и обратно, сообщает пресс-служба правительства города. "Вы вновь показываете пример молодым поколениям. Президент России не раз говорил, что главные герои праздника – это вы, наши ветераны. Сегодня здесь собрался весь Петербург, чтобы поблагодарить вас. Наш традиционный пробег ретроавтомобилей по Невскому проспекту стал символом преемственности поколений", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов. Глава города подчеркнул, что сегодня в Петербурге будет еще много важных и интересных событий. "Главное для нас - возможность быть вместе с вами. Мы сделали все, чтобы вам было сегодня удобно. Вместе с вами по Невскому проспекту проедут ваши наследники – герои СВО. Они доказали, что достойны памяти своих дедов и прадедов. И это тоже ваша заслуга. Вы воспитали новое поколение защитников Родины", - обратился он к ветеранам. В пробеге участвовали более 100 машин и мотоциклов - легендарные модели советского производства, а также автомобили, полученные СССР для фронта по ленд-лизу. Среди них - городские легковые автомобили, машины-заправщики, автобусы, грузовики, легендарные пусковые реактивные установки "Катюша". В числе моделей - редкие ЗИС-5, "Студебеккер", ГАЗ АА, "Паккард", ГАЗ-67, "Додж WC-51", "Виллис", ГАЗ М1 ("Молотов-1") и другие, а также вездеходы и броневики времен Великой Отечественной войны. Подобная техника применялась Красной Армией при обороне Ленинграда, при доставке в город продовольствия и эвакуации жителей из кольца блокады. Машины играли важную роль в Ленинградской битве и других ключевых сражениях Великой Отечественной войны. Восстановлением автомобилей, возвращением их к новой жизни занимались энтузиасты, в том числе из патриотического объединения "Ленрезерв" и Военно-технического общества. -0-
https://ria.ru/20250509/avtoprobeg-2015892845.html
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общество, авто, санкт-петербург, россия, ссср, александр беглов, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Авто, Санкт-Петербург, Россия, СССР, Александр Беглов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Петербурге прошел пробег ретроавтомобилей с ветеранами и участниками СВО

В Петербурге на Невском проспекте состоялся пробег ретроавтомобилей с ветеранами

© Фото : Администрация Санкт‑ПетербургаПробег ретроавтомобилей с ветеранами и участниками СВО в Санкт-Петербурге
Пробег ретроавтомобилей с ветеранами и участниками СВО в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фото : Администрация Санкт‑Петербурга
Пробег ретроавтомобилей с ветеранами и участниками СВО в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Пробег ретроавтомобилей по Невскому проспекту с ветеранами, блокадниками и участниками СВО состоялся в Петербурге по маршруту от Дворцовой площади до площади Восстания и обратно, сообщает пресс-служба правительства города.
«
"Вы вновь показываете пример молодым поколениям. Президент России не раз говорил, что главные герои праздника – это вы, наши ветераны. Сегодня здесь собрался весь Петербург, чтобы поблагодарить вас. Наш традиционный пробег ретроавтомобилей по Невскому проспекту стал символом преемственности поколений", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.
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Глава города подчеркнул, что сегодня в Петербурге будет еще много важных и интересных событий.
«
"Главное для нас - возможность быть вместе с вами. Мы сделали все, чтобы вам было сегодня удобно. Вместе с вами по Невскому проспекту проедут ваши наследники – герои СВО. Они доказали, что достойны памяти своих дедов и прадедов. И это тоже ваша заслуга. Вы воспитали новое поколение защитников Родины", - обратился он к ветеранам.
В пробеге участвовали более 100 машин и мотоциклов - легендарные модели советского производства, а также автомобили, полученные СССР для фронта по ленд-лизу. Среди них - городские легковые автомобили, машины-заправщики, автобусы, грузовики, легендарные пусковые реактивные установки "Катюша". В числе моделей - редкие ЗИС-5, "Студебеккер", ГАЗ АА, "Паккард", ГАЗ-67, "Додж WC-51", "Виллис", ГАЗ М1 ("Молотов-1") и другие, а также вездеходы и броневики времен Великой Отечественной войны.
Подобная техника применялась Красной Армией при обороне Ленинграда, при доставке в город продовольствия и эвакуации жителей из кольца блокады. Машины играли важную роль в Ленинградской битве и других ключевых сражениях Великой Отечественной войны. Восстановлением автомобилей, возвращением их к новой жизни занимались энтузиасты, в том числе из патриотического объединения "Ленрезерв" и Военно-технического общества. -0-
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