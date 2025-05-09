https://ria.ru/20250509/putin-2016130912.html
Россия сделает все для восстановления отношений со Словакией, заявил Путин
Россия сделает все для восстановления отношений со Словакией, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2025
Россия сделает все для восстановления отношений со Словакией, заявил Путин
РФ сделает все необходимое для восстановления отношений со Словакией, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T22:42:00+03:00
2025-05-09T22:42:00+03:00
2025-05-09T22:52:00+03:00
россия
словакия
владимир путин
роберт фицо
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. РФ сделает все необходимое для восстановления отношений со Словакией, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Кремле."В ходе нашей с вами встречи в декабре 2024 года мы договорились, что правительство под вашим руководством предпримет усилия для восстановления двустороннего взаимодействия. По сути, это ваша позиция. Мы, конечно, это поддерживаем. Со своей стороны в этом направлении сделаем все, что от нас зависит", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015234238.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, словакия, владимир путин, роберт фицо
Россия, Словакия, Владимир Путин, Роберт Фицо
Россия сделает все для восстановления отношений со Словакией, заявил Путин
Путин: Россия сделает все необходимое для восстановления отношений со Словакией