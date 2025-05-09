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Путин заявил, что знает, как пытались отговорить Вучича от поездки в Москву

Путин заявил, что знает, как пытались отговорить Вучича от поездки в Москву - РИА Новости, 09.05.2025

Путин заявил, что знает, как пытались отговорить Вучича от поездки в Москву

Президент России Владимир Путин сообщил, что знает о том, как пытались отговорить президента Сербии Александра Вучича от поездки в Москву на парад Победы. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T21:10:00+03:00

2025-05-09T21:10:00+03:00

2025-05-09T21:10:00+03:00

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80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что знает о том, как пытались отговорить президента Сербии Александра Вучича от поездки в Москву на парад Победы. В пятницу Путин проводит переговоры с Вучичем, который прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы. На встрече российский глава государства поблагодарил своего сербского коллегу за личное участие в торжествах. "Знаю, что вас пытались отговаривать, проблемы определенные создавали логистические, но тем не менее вы здесь, с нами, и мы это высоко ценим. Это наш общий праздник", - сказал Путин. Ранее в ЕС предостерегли лидеров стран-кандидатов и действующих членов ЕС от визита в Москву. В ответ на это Вучич заявил, что обещал российскому лидеру Владимиру Путину приехать в Москву на День Победы и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, москва, сербия, россия, владимир путин, александр вучич, евросоюз, 80-летие победы в великой отечественной войне