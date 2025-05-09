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Путин заявил, что знает, как пытались отговорить Вучича от поездки в Москву - РИА Новости, 09.05.2025
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21:10 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/putin-2016120090.html
Путин заявил, что знает, как пытались отговорить Вучича от поездки в Москву
Путин заявил, что знает, как пытались отговорить Вучича от поездки в Москву - РИА Новости, 09.05.2025
Путин заявил, что знает, как пытались отговорить Вучича от поездки в Москву
Президент России Владимир Путин сообщил, что знает о том, как пытались отговорить президента Сербии Александра Вучича от поездки в Москву на парад Победы. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T21:10:00+03:00
2025-05-09T21:10:00+03:00
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евросоюз
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что знает о том, как пытались отговорить президента Сербии Александра Вучича от поездки в Москву на парад Победы. В пятницу Путин проводит переговоры с Вучичем, который прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы. На встрече российский глава государства поблагодарил своего сербского коллегу за личное участие в торжествах. "Знаю, что вас пытались отговаривать, проблемы определенные создавали логистические, но тем не менее вы здесь, с нами, и мы это высоко ценим. Это наш общий праздник", - сказал Путин. Ранее в ЕС предостерегли лидеров стран-кандидатов и действующих членов ЕС от визита в Москву. В ответ на это Вучич заявил, что обещал российскому лидеру Владимиру Путину приехать в Москву на День Победы и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями.
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в мире, москва, сербия, россия, владимир путин, александр вучич, евросоюз, 80-летие победы в великой отечественной войне
В мире, Москва, Сербия, Россия, Владимир Путин, Александр Вучич, Евросоюз, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин заявил, что знает, как пытались отговорить Вучича от поездки в Москву

Путин сообщил, что знает о том, как Вучича пытались отговорить от поездки в РФ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что знает о том, как пытались отговорить президента Сербии Александра Вучича от поездки в Москву на парад Победы.
В пятницу Путин проводит переговоры с Вучичем, который прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы. На встрече российский глава государства поблагодарил своего сербского коллегу за личное участие в торжествах.
«
"Знаю, что вас пытались отговаривать, проблемы определенные создавали логистические, но тем не менее вы здесь, с нами, и мы это высоко ценим. Это наш общий праздник", - сказал Путин.
Ранее в ЕС предостерегли лидеров стран-кандидатов и действующих членов ЕС от визита в Москву. В ответ на это Вучич заявил, что обещал российскому лидеру Владимиру Путину приехать в Москву на День Победы и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями.
Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Кремль на праздничный концерт для глав иностранных делегаций, приглашенных на торжества по случаю празднования 80-летия Победы в ВОВ. 8 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Путин тепло встретил Вучича в Кремле
8 мая, 20:10
 
В миреМоскваСербияРоссияВладимир ПутинАлександр ВучичЕвросоюз80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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