https://ria.ru/20250509/putin-2016118186.html
Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии, заявил Путин
Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2025
Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии, заявил Путин
Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Сербии Александром Вучичем в Кремле. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T20:56:00+03:00
2025-05-09T20:56:00+03:00
2025-05-09T21:15:00+03:00
россия
сербия
владимир путин
александр вучич
турецкий поток
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Сербии Александром Вучичем в Кремле."Локомотивом наших торгово-инвестиционных связей является энергетика. Мы знаем об этом хорошо. Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии, обеспечивая порядка 85% всех потребностей в энергетике Сербии", - сказал Путин.Он добавил, что по маршруту "Турецкий поток" в штатном режиме осуществляются поставки законтрактованных Сербией объемов природного газа.
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россия, сербия, владимир путин, александр вучич, турецкий поток
Россия, Сербия, Владимир Путин, Александр Вучич, Турецкий поток
Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии, заявил Путин
Путин заявил Вучичу, что Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии