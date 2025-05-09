Рейтинг@Mail.ru
Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:56 09.05.2025 (обновлено: 21:15 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/putin-2016118186.html
Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии, заявил Путин
Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2025
Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии, заявил Путин
Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Сербии Александром Вучичем в Кремле. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T20:56:00+03:00
2025-05-09T21:15:00+03:00
россия
сербия
владимир путин
александр вучич
турецкий поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008703957_0:54:2916:1695_1920x0_80_0_0_f26f8d6c420ebe373f487f184ecec2b0.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Сербии Александром Вучичем в Кремле."Локомотивом наших торгово-инвестиционных связей является энергетика. Мы знаем об этом хорошо. Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии, обеспечивая порядка 85% всех потребностей в энергетике Сербии", - сказал Путин.Он добавил, что по маршруту "Турецкий поток" в штатном режиме осуществляются поставки законтрактованных Сербией объемов природного газа.
https://ria.ru/20250509/vuchich-2016118570.html
россия
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008703957_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_35b4879be625302b53a1027fc2c779d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сербия, владимир путин, александр вучич, турецкий поток
Россия, Сербия, Владимир Путин, Александр Вучич, Турецкий поток
Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии, заявил Путин

Путин заявил Вучичу, что Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Сербии Александром Вучичем в Кремле.
"Локомотивом наших торгово-инвестиционных связей является энергетика. Мы знаем об этом хорошо. Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии, обеспечивая порядка 85% всех потребностей в энергетике Сербии", - сказал Путин.
Он добавил, что по маршруту "Турецкий поток" в штатном режиме осуществляются поставки законтрактованных Сербией объемов природного газа.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Вучич назвал снабжение Сербии газом из России жизненно важным вопросом
Вчера, 20:58
 
РоссияСербияВладимир ПутинАлександр ВучичТурецкий поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала