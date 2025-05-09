https://ria.ru/20250509/putin-2016118186.html

Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии, заявил Путин

Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2025

Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии, заявил Путин

Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Сербии Александром Вучичем в Кремле. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T20:56:00+03:00

2025-05-09T20:56:00+03:00

2025-05-09T21:15:00+03:00

россия

сербия

владимир путин

александр вучич

турецкий поток

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Сербии Александром Вучичем в Кремле."Локомотивом наших торгово-инвестиционных связей является энергетика. Мы знаем об этом хорошо. Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии, обеспечивая порядка 85% всех потребностей в энергетике Сербии", - сказал Путин.Он добавил, что по маршруту "Турецкий поток" в штатном режиме осуществляются поставки законтрактованных Сербией объемов природного газа.

https://ria.ru/20250509/vuchich-2016118570.html

россия

сербия

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2025

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россия, сербия, владимир путин, александр вучич, турецкий поток