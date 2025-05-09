https://ria.ru/20250509/putin-2016113341.html
Президент Египта пожелал Путину всегда отмечать победу
Президент Египта пожелал Путину всегда отмечать победу - РИА Новости, 09.05.2025
Президент Египта пожелал Путину всегда отмечать победу
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пожелал российскому коллеге Владимиру Путину всегда отмечать победу. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T20:23:00+03:00
2025-05-09T20:23:00+03:00
2025-05-09T20:23:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
египет
владимир путин
абдель фаттах ас-сиси
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пожелал российскому коллеге Владимиру Путину всегда отмечать победу. Лидеры кратко пообщались после приема в честь Дня Победы в Кремле, когда Путин провожал зарубежных гостей. "Я желаю, чтобы вы всегда отмечали победу, господин президент", - обратился ас-Сиси к российскому лидеру. "Спасибо вам большое за хорошее пожелание", - поблагодарил в ответ Путин.
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египет, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Египет, Владимир Путин, Абдель Фаттах ас-Сиси, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Президент Египта пожелал Путину всегда отмечать победу
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пожелал Путину всегда отмечать победу