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Президент Египта пожелал Путину всегда отмечать победу - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:23 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/putin-2016113341.html
Президент Египта пожелал Путину всегда отмечать победу
Президент Египта пожелал Путину всегда отмечать победу - РИА Новости, 09.05.2025
Президент Египта пожелал Путину всегда отмечать победу
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пожелал российскому коллеге Владимиру Путину всегда отмечать победу. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T20:23:00+03:00
2025-05-09T20:23:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
египет
владимир путин
абдель фаттах ас-сиси
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пожелал российскому коллеге Владимиру Путину всегда отмечать победу. Лидеры кратко пообщались после приема в честь Дня Победы в Кремле, когда Путин провожал зарубежных гостей. "Я желаю, чтобы вы всегда отмечали победу, господин президент", - обратился ас-Сиси к российскому лидеру. "Спасибо вам большое за хорошее пожелание", - поблагодарил в ответ Путин.
https://ria.ru/20250509/putin-2016101078.html
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египет, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Египет, Владимир Путин, Абдель Фаттах ас-Сиси, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Президент Египта пожелал Путину всегда отмечать победу

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пожелал Путину всегда отмечать победу

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пожелал российскому коллеге Владимиру Путину всегда отмечать победу.
Лидеры кратко пообщались после приема в честь Дня Победы в Кремле, когда Путин провожал зарубежных гостей.
"Я желаю, чтобы вы всегда отмечали победу, господин президент", - обратился ас-Сиси к российскому лидеру.
"Спасибо вам большое за хорошее пожелание", - поблагодарил в ответ Путин.
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Путин на арабском поблагодарил лидера Египта за поздравление с Днем Победы
Вчера, 18:56
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЕгипетВладимир ПутинАбдель Фаттах ас-СисиРоссия80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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