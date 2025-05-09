https://ria.ru/20250509/putin-2016098177.html
Путин назвал Египет одним из ключевых партнеров России в Африке
Путин назвал Египет одним из ключевых партнеров России в Африке - РИА Новости, 09.05.2025
Путин назвал Египет одним из ключевых партнеров России в Африке
Египет является одним из ключевых партнеров России в Африке, сообщил президент России Владимир Путин во время переговоров с лидером Египта Абделем Фаттахом... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T18:40:00+03:00
2025-05-09T18:40:00+03:00
2025-05-09T18:54:00+03:00
россия
африка
египет
владимир путин
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Египет является одним из ключевых партнеров России в Африке, сообщил президент России Владимир Путин во время переговоров с лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Кремле."Египет - один из ключевых партнеров России в Африке", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250509/egipet-2015544464.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, африка, египет, владимир путин
Россия, Африка, Египет, Владимир Путин
Путин назвал Египет одним из ключевых партнеров России в Африке
Путин: Египет является одним из ключевых партнеров России в Африке