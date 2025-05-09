https://ria.ru/20250509/putin-2016098177.html

Путин назвал Египет одним из ключевых партнеров России в Африке

Путин назвал Египет одним из ключевых партнеров России в Африке - РИА Новости, 09.05.2025

Путин назвал Египет одним из ключевых партнеров России в Африке

Египет является одним из ключевых партнеров России в Африке, сообщил президент России Владимир Путин во время переговоров с лидером Египта Абделем Фаттахом... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T18:40:00+03:00

2025-05-09T18:40:00+03:00

2025-05-09T18:54:00+03:00

россия

африка

египет

владимир путин

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Египет является одним из ключевых партнеров России в Африке, сообщил президент России Владимир Путин во время переговоров с лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Кремле."Египет - один из ключевых партнеров России в Африке", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250509/egipet-2015544464.html

россия

африка

египет

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, африка, египет, владимир путин