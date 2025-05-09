https://ria.ru/20250509/putin-2016025823.html

Путин высказался об ответственности за сохранение исторической памяти

Путин высказался об ответственности за сохранение исторической памяти - РИА Новости, 09.05.2025

Путин высказался об ответственности за сохранение исторической памяти

Президент РФ Владимир Путин заявил, что чем дальше от Второй мировой войны, тем выше ответственность за сохранение ценностей Победы и правды о ней. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T13:25:00+03:00

2025-05-09T13:25:00+03:00

2025-05-09T13:33:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир путин

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что чем дальше от Второй мировой войны, тем выше ответственность за сохранение ценностей Победы и правды о ней."Время всё дальше отделяет нас от событий Второй мировой войны, но тем выше наша ответственность за сохранение ценностей, утверждённых Великой Победой. За то, чтобы передать будущим поколениям правду о том, как и во имя чего она была завоёвана", - сказал Путин на приеме от имени президента России в честь глав государств, приглашенных на празднование 80-й годовщины Победы.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

https://ria.ru/20250509/tost-2016023277.html

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2025

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владимир путин