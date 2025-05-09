https://ria.ru/20250509/putin-2016025823.html
Путин высказался об ответственности за сохранение исторической памяти
Путин высказался об ответственности за сохранение исторической памяти - РИА Новости, 09.05.2025
Путин высказался об ответственности за сохранение исторической памяти
Президент РФ Владимир Путин заявил, что чем дальше от Второй мировой войны, тем выше ответственность за сохранение ценностей Победы и правды о ней. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T13:25:00+03:00
2025-05-09T13:25:00+03:00
2025-05-09T13:33:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015956423_0:247:3102:1992_1920x0_80_0_0_00677c81488604d3e02c7e57d002c674.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что чем дальше от Второй мировой войны, тем выше ответственность за сохранение ценностей Победы и правды о ней."Время всё дальше отделяет нас от событий Второй мировой войны, но тем выше наша ответственность за сохранение ценностей, утверждённых Великой Победой. За то, чтобы передать будущим поколениям правду о том, как и во имя чего она была завоёвана", - сказал Путин на приеме от имени президента России в честь глав государств, приглашенных на празднование 80-й годовщины Победы.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
https://ria.ru/20250509/tost-2016023277.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015956423_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_97f16606b0b54537990d1903aaa5b047.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин
Путин высказался об ответственности за сохранение исторической памяти
Путин: с течением ответственность за сохранение правды о Победе только растет