https://ria.ru/20250509/putin-2016024694.html
Сплоченность людей вокруг идеалов мира имеет огромную силу, заявил Путин
Сплоченность людей вокруг идеалов мира имеет огромную силу, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2025
Сплоченность людей вокруг идеалов мира имеет огромную силу, заявил Путин
Сплоченность людей вокруг идеалов мира, свободы и справедливости имеет безграничную силу, убежденность в этом только укрепляется, заявил президент России... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T13:22:00+03:00
2025-05-09T13:22:00+03:00
2025-05-09T13:30:00+03:00
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
день победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Сплоченность людей вокруг идеалов мира, свободы и справедливости имеет безграничную силу, убежденность в этом только укрепляется, заявил президент России Владимир Путин."Наша убежденность в том, что сплоченность людей вокруг идеалов мира, свободы и справедливости имеет безграничную силу. Наша убежденность в этом только укрепляется", - сказал Путин на приеме в честь глав государств, приглашенных на празднование 80-й годовщины Победы.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
https://rsport.ria.ru/20250509/monson-2016025699.html
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владимир путин, общество, россия, день победы
Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, День Победы
Сплоченность людей вокруг идеалов мира имеет огромную силу, заявил Путин
Путин: сплоченность людей вокруг идеалов мира имеет огромную силу