https://ria.ru/20250509/putin-2016022653.html

Россия помнит о помощи союзников во время Второй мировой, заявил Путин

Россия помнит о помощи союзников во время Второй мировой, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2025

Россия помнит о помощи союзников во время Второй мировой, заявил Путин

Россия помнит о помощи союзников во время Второй Мировой войны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T13:16:00+03:00

2025-05-09T13:16:00+03:00

2025-05-09T13:27:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015952614_0:299:3110:2048_1920x0_80_0_0_fe663806b9c9cf19c3d577e4de0dd560.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия помнит о помощи союзников во время Второй Мировой войны, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы в России помним, как нам помогали техникой, продовольствием, мы преклоняемся перед всеми этими поколениями, где бы они сейчас не жили, на каком бы языке не говорили, они для нас всегда свои и родные, мы одна большая семья победителей", - сказал Путин на приеме от имени президента России в честь глав государств, приглашенных на празднование 80-й годовщины Победы.

https://ria.ru/20250509/lukashenko-2016018093.html

россия

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне