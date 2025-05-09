https://ria.ru/20250509/putin-2016022653.html
Россия помнит о помощи союзников во время Второй мировой, заявил Путин
Россия помнит о помощи союзников во время Второй мировой, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2025
Россия помнит о помощи союзников во время Второй мировой, заявил Путин
Россия помнит о помощи союзников во время Второй Мировой войны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T13:16:00+03:00
2025-05-09T13:16:00+03:00
2025-05-09T13:27:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015952614_0:299:3110:2048_1920x0_80_0_0_fe663806b9c9cf19c3d577e4de0dd560.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия помнит о помощи союзников во время Второй Мировой войны, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы в России помним, как нам помогали техникой, продовольствием, мы преклоняемся перед всеми этими поколениями, где бы они сейчас не жили, на каком бы языке не говорили, они для нас всегда свои и родные, мы одна большая семья победителей", - сказал Путин на приеме от имени президента России в честь глав государств, приглашенных на празднование 80-й годовщины Победы.
https://ria.ru/20250509/lukashenko-2016018093.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Россия помнит о помощи союзников во время Второй мировой, заявил Путин
Путин: Россия помнит о помощи союзников во время Второй мировой войны