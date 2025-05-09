https://ria.ru/20250509/putin-2015981169.html

Путин пообщался с военнослужащими из КНДР

Путин пообщался с военнослужащими из КНДР - РИА Новости, 09.05.2025

Путин пообщался с военнослужащими из КНДР

Президент РФ Владимир Путин после парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне отдельно пообщался с военными КНДР на Красной площади. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T11:22:00+03:00

2025-05-09T11:22:00+03:00

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владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

кндр (северная корея)

парад победы

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне отдельно пообщался с военными КНДР на Красной площади.После того, как он поблагодарил каждого командующего парадным расчетом, прошедшего маршем по Красной площади, президент направился в сторону военных КНДР. Во время общения они поздравили главу государства с Днем Победы.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

https://ria.ru/20250509/pobeda-2015965230.html

россия

кндр (северная корея)

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Путин после парада отдельно пообщался с военными из КНДР Путин после парада отдельно пообщался с военными из КНДР. 2025-05-09T11:22 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир путин, россия, кндр (северная корея), парад победы, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне