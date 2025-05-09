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Путин пообщался с военнослужащими из КНДР - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:22 09.05.2025 (обновлено: 11:39 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/putin-2015981169.html
Путин пообщался с военнослужащими из КНДР
Путин пообщался с военнослужащими из КНДР - РИА Новости, 09.05.2025
Путин пообщался с военнослужащими из КНДР
Президент РФ Владимир Путин после парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне отдельно пообщался с военными КНДР на Красной площади. РИА Новости, 09.05.2025
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владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
кндр (северная корея)
парад победы
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне отдельно пообщался с военными КНДР на Красной площади.После того, как он поблагодарил каждого командующего парадным расчетом, прошедшего маршем по Красной площади, президент направился в сторону военных КНДР. Во время общения они поздравили главу государства с Днем Победы.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
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россия
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Путин после парада отдельно пообщался с военными из КНДР
Путин после парада отдельно пообщался с военными из КНДР.
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владимир путин, россия, кндр (северная корея), парад победы, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, КНДР (Северная Корея), Парад Победы, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин пообщался с военнослужащими из КНДР

Путин после парада Победы пообщался с военнослужащими из КНДР

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне отдельно пообщался с военными КНДР на Красной площади.
После того, как он поблагодарил каждого командующего парадным расчетом, прошедшего маршем по Красной площади, президент направился в сторону военных КНДР. Во время общения они поздравили главу государства с Днем Победы.
Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
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Ким Чен Ын поздравил Россию с Днем Победы
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВладимир ПутинРоссияКНДР (Северная Корея)Парад ПобедыДень Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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