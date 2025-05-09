https://ria.ru/20250509/putin-2015954318.html
Путин рассказал, что определило исход Второй мировой войны
Путин рассказал, что определило исход Второй мировой войны - РИА Новости, 09.05.2025
Путин рассказал, что определило исход Второй мировой войны
Мужество советских бойцов определило итоги Второй мировой войны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:32:00+03:00
2025-05-09T10:32:00+03:00
2025-05-09T10:33:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015952614_0:299:3110:2048_1920x0_80_0_0_fe663806b9c9cf19c3d577e4de0dd560.jpg
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Мужество советских бойцов определило итоги Второй мировой войны, заявил президент РФ Владимир Путин. "Дорогие друзья, Советский Союз принял на себя самые свирепые, беспощадные удары врага. Миллионы людей, знавших лишь мирный труд, взяли в руки оружие и насмерть стояли на всех высотах, плацдармах и рубежах — определили исход всей Второй мировой войны", - сказал Путин на параде Победы на Красной площади.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250509/putin-2015946527.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015952614_379:0:3110:2048_1920x0_80_0_0_6768534508c4a94dd79cd10579319b9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин рассказал, что определило исход Второй мировой войны
Путин: исход Второй мировой войны определило мужество советских бойцов