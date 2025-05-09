Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, что определило исход Второй мировой войны - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:32 09.05.2025 (обновлено: 10:33 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/putin-2015954318.html
Путин рассказал, что определило исход Второй мировой войны
Путин рассказал, что определило исход Второй мировой войны - РИА Новости, 09.05.2025
Путин рассказал, что определило исход Второй мировой войны
Мужество советских бойцов определило итоги Второй мировой войны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:32:00+03:00
2025-05-09T10:33:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015952614_0:299:3110:2048_1920x0_80_0_0_fe663806b9c9cf19c3d577e4de0dd560.jpg
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Мужество советских бойцов определило итоги Второй мировой войны, заявил президент РФ Владимир Путин. "Дорогие друзья, Советский Союз принял на себя самые свирепые, беспощадные удары врага. Миллионы людей, знавших лишь мирный труд, взяли в руки оружие и насмерть стояли на всех высотах, плацдармах и рубежах — определили исход всей Второй мировой войны", - сказал Путин на параде Победы на Красной площади.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250509/putin-2015946527.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015952614_379:0:3110:2048_1920x0_80_0_0_6768534508c4a94dd79cd10579319b9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин рассказал, что определило исход Второй мировой войны

Путин: исход Второй мировой войны определило мужество советских бойцов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
Президент России Владимир Путин выступает на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Мужество советских бойцов определило итоги Второй мировой войны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Дорогие друзья, Советский Союз принял на себя самые свирепые, беспощадные удары врага. Миллионы людей, знавших лишь мирный труд, взяли в руки оружие и насмерть стояли на всех высотах, плацдармах и рубежах — определили исход всей Второй мировой войны", - сказал Путин на параде Победы на Красной площади.
Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Путин назвал День Победы главным праздником для россиян
Вчера, 10:19
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала