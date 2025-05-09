https://ria.ru/20250509/putin-2015954318.html

Путин рассказал, что определило исход Второй мировой войны

Путин рассказал, что определило исход Второй мировой войны - РИА Новости, 09.05.2025

Путин рассказал, что определило исход Второй мировой войны

Мужество советских бойцов определило итоги Второй мировой войны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T10:32:00+03:00

2025-05-09T10:32:00+03:00

2025-05-09T10:33:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Мужество советских бойцов определило итоги Второй мировой войны, заявил президент РФ Владимир Путин. "Дорогие друзья, Советский Союз принял на себя самые свирепые, беспощадные удары врага. Миллионы людей, знавших лишь мирный труд, взяли в руки оружие и насмерть стояли на всех высотах, плацдармах и рубежах — определили исход всей Второй мировой войны", - сказал Путин на параде Победы на Красной площади.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250509/putin-2015946527.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне