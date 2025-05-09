https://ria.ru/20250509/putin-2015953139.html
Вся Россия поддерживает участников спецоперации, заявил Путин
Вся Россия поддерживает участников спецоперации, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2025
Вся Россия поддерживает участников спецоперации, заявил Путин
Вся Россия поддерживает участников специальной военной операции и гордится их силой духа, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:31:00+03:00
2025-05-09T10:31:00+03:00
2025-05-09T10:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Вся Россия поддерживает участников специальной военной операции и гордится их силой духа, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вся страна, общество, народ поддерживает участников специальной военной операции. Мы гордимся их смелостью и решительностью, той силой духа, которая всегда приносила нам только победу", - сказал Путин во время парада Победы.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250509/putin--2015948259.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Вся Россия поддерживает участников спецоперации, заявил Путин
Путин: вся Россия поддерживает участников спецоперации, гордится их силой духа