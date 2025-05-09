https://ria.ru/20250509/putin-2015953139.html

Вся Россия поддерживает участников спецоперации, заявил Путин

Вся Россия поддерживает участников спецоперации, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2025

Вся Россия поддерживает участников спецоперации, заявил Путин

Вся Россия поддерживает участников специальной военной операции и гордится их силой духа, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T10:31:00+03:00

2025-05-09T10:31:00+03:00

2025-05-09T10:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Вся Россия поддерживает участников специальной военной операции и гордится их силой духа, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вся страна, общество, народ поддерживает участников специальной военной операции. Мы гордимся их смелостью и решительностью, той силой духа, которая всегда приносила нам только победу", - сказал Путин во время парада Победы.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250509/putin--2015948259.html

россия

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне