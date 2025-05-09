Рейтинг@Mail.ru
Вся Россия поддерживает участников спецоперации, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:31 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/putin-2015953139.html
Вся Россия поддерживает участников спецоперации, заявил Путин
Вся Россия поддерживает участников спецоперации, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2025
Вся Россия поддерживает участников спецоперации, заявил Путин
Вся Россия поддерживает участников специальной военной операции и гордится их силой духа, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:31:00+03:00
2025-05-09T10:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015952614_0:299:3110:2048_1920x0_80_0_0_fe663806b9c9cf19c3d577e4de0dd560.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Вся Россия поддерживает участников специальной военной операции и гордится их силой духа, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вся страна, общество, народ поддерживает участников специальной военной операции. Мы гордимся их смелостью и решительностью, той силой духа, которая всегда приносила нам только победу", - сказал Путин во время парада Победы.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250509/putin--2015948259.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015952614_379:0:3110:2048_1920x0_80_0_0_6768534508c4a94dd79cd10579319b9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Вся Россия поддерживает участников спецоперации, заявил Путин

Путин: вся Россия поддерживает участников спецоперации, гордится их силой духа

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
Президент России Владимир Путин выступает на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Вся Россия поддерживает участников специальной военной операции и гордится их силой духа, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вся страна, общество, народ поддерживает участников специальной военной операции. Мы гордимся их смелостью и решительностью, той силой духа, которая всегда приносила нам только победу", - сказал Путин во время парада Победы.
Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Путин объявил минуту молчания на параде Победы
Вчера, 10:21
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала