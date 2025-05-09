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Путин: большая часть населения Земли была вовлечена во Вторую Мировую войну
Путин: большая часть населения Земли была вовлечена во Вторую Мировую войну - РИА Новости, 09.05.2025
Путин: большая часть населения Земли была вовлечена во Вторую Мировую войну
Почти 80% населения Земли было вовлечено во Вторую мировую войну, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:26:00+03:00
2025-05-09T10:26:00+03:00
2025-05-09T12:19:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Почти 80% населения Земли было вовлечено во Вторую мировую войну, заявил президент РФ Владимир Путин."В огненную орбиту Второй Мировой войны было вовлечено почти 80% населения планеты. Полный разгром нацисткой Германии, милитаристской Японии, их сателлитов в разных регионах мира совершился общими усилиями стран Объединенных наций", - сказал Путин.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
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80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин, земля, в мире, россия, германия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин, Земля, В мире, Россия, Германия
Путин: большая часть населения Земли была вовлечена во Вторую Мировую войну
Путин: почти 80% населения Земли было вовлечено во Вторую Мировую войну