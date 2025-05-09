https://ria.ru/20250509/putin-2015950628.html

Путин: большая часть населения Земли была вовлечена во Вторую Мировую войну

Путин: большая часть населения Земли была вовлечена во Вторую Мировую войну - РИА Новости, 09.05.2025

Путин: большая часть населения Земли была вовлечена во Вторую Мировую войну

Почти 80% населения Земли было вовлечено во Вторую мировую войну, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T10:26:00+03:00

2025-05-09T10:26:00+03:00

2025-05-09T12:19:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир путин

земля

в мире

россия

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015948099_0:268:3164:2048_1920x0_80_0_0_9db7ba26f42cb598591b1f20cb58203e.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Почти 80% населения Земли было вовлечено во Вторую мировую войну, заявил президент РФ Владимир Путин."В огненную орбиту Второй Мировой войны было вовлечено почти 80% населения планеты. Полный разгром нацисткой Германии, милитаристской Японии, их сателлитов в разных регионах мира совершился общими усилиями стран Объединенных наций", - сказал Путин.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250509/putin-2015953960.html

земля

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин, земля, в мире, россия, германия