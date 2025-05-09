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Россия не позволит оболгать победителей нацизма, заявил Путин
Россия не позволит оболгать победителей нацизма, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2025
Россия не позволит оболгать победителей нацизма, заявил Путин
Россия никогда позволит оболгать подлинных победителей нацизма, заявил президент РФ Владимир Путин во время парада в честь 80-летия Победы в Великой... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:21:00+03:00
2025-05-09T10:21:00+03:00
2025-05-09T10:41:00+03:00
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
владимир путин
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день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
красная звезда
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия никогда позволит оболгать подлинных победителей нацизма, заявил президент РФ Владимир Путин во время парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне."Мы помним уроки Второй мировой войны и никогда не согласимся с искажением событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей", - сказал Путин на параде.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
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Россия не позволит оболгать победителей нацизма, заявил Путин
Путин заявил, что РФ никогда не позволит оболгать подлинных победителей нацизма