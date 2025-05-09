https://ria.ru/20250509/putin-2015946527.html

Путин назвал День Победы главным праздником для россиян

Путин назвал День Победы главным праздником для россиян - РИА Новости, 09.05.2025

Путин назвал День Победы главным праздником для россиян

День Победы является главным праздником для народа Российской Федерации, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T10:19:00+03:00

2025-05-09T10:19:00+03:00

2025-05-09T10:45:00+03:00

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

владимир путин

день победы

великая отечественная война (1941-1945)

парад победы

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. День Победы является главным праздником для народа Российской Федерации, заявил президент России Владимир Путин."Как наследники победителей отмечаем праздник 9 Мая, как родной, как самый главный для страны, для всего народа, для каждой семьи, для каждого из нас", - сказал Путин на параде Победы.В 2025 году отмечается 80-летняя годовщина Победы в Великой Отечественной войне.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

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