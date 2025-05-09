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Путин назвал День Победы главным праздником для россиян - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:19 09.05.2025 (обновлено: 10:45 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/putin-2015946527.html
Путин назвал День Победы главным праздником для россиян
Путин назвал День Победы главным праздником для россиян - РИА Новости, 09.05.2025
Путин назвал День Победы главным праздником для россиян
День Победы является главным праздником для народа Российской Федерации, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:19:00+03:00
2025-05-09T10:45:00+03:00
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
владимир путин
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
парад победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. День Победы является главным праздником для народа Российской Федерации, заявил президент России Владимир Путин."Как наследники победителей отмечаем праздник 9 Мая, как родной, как самый главный для страны, для всего народа, для каждой семьи, для каждого из нас", - сказал Путин на параде Победы.В 2025 году отмечается 80-летняя годовщина Победы в Великой Отечественной войне.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Владимир Путин, День Победы, Великая Отечественная война (1941-1945), Парад Победы
Путин назвал День Победы главным праздником для россиян

Путин назвал День Победы главным праздником для российского народа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. День Победы является главным праздником для народа Российской Федерации, заявил президент России Владимир Путин.
"Как наследники победителей отмечаем праздник 9 Мая, как родной, как самый главный для страны, для всего народа, для каждой семьи, для каждого из нас", - сказал Путин на параде Победы.
В 2025 году отмечается 80-летняя годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссия80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоВладимир ПутинДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Парад Победы
 
 
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