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Торжественный прием в Кремле завершился - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:50 09.05.2025 (обновлено: 15:10 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/priem-2016049855.html
Торжественный прием в Кремле завершился
Торжественный прием в Кремле завершился - РИА Новости, 09.05.2025
Торжественный прием в Кремле завершился
Торжественный прием от имени президента России Владимира Путина в честь Дня Победы завершился в Кремле. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T14:50:00+03:00
2025-05-09T15:10:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
россия
в мире
китай
владимир путин
си цзиньпин
николас мадуро
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Торжественный прием от имени президента России Владимира Путина в честь Дня Победы завершился в Кремле.Прием прошел в Большом Кремлевском дворце. В нем приняли участие главы зарубежных делегаций - гости парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Кадры, на которых глава государства провожает гостей, показали в эфире телеканала "Россия 24".Ранее на Красной площади состоялся Парад Победы, на трибунах присутствовали представители 29 зарубежных делегаций, сообщили в Кремле. По случаю празднования 9 мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
https://ria.ru/20250509/putin-2016047805.html
https://ria.ru/20250509/putin-2016031032.html
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москва, россия, в мире, китай, владимир путин, си цзиньпин, николас мадуро
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Россия, В мире, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Николас Мадуро
Торжественный прием в Кремле завершился

Прием в честь глав государств, прибывших на парад Победы в Москву, окончился

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлавы государств, приглашенные на празднование 80-й годовщины Победы, на приеме от имени президента России
Главы государств, приглашенные на празднование 80-й годовщины Победы, на приеме от имени президента России - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Главы государств, приглашенные на празднование 80-й годовщины Победы, на приеме от имени президента России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Торжественный прием от имени президента России Владимира Путина в честь Дня Победы завершился в Кремле.
Прием прошел в Большом Кремлевском дворце. В нем приняли участие главы зарубежных делегаций - гости парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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Кадры, на которых глава государства провожает гостей, показали в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее на Красной площади состоялся Парад Победы, на трибунах присутствовали представители 29 зарубежных делегаций, сообщили в Кремле. По случаю празднования 9 мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваРоссияВ миреКитайВладимир ПутинСи ЦзиньпинНиколас Мадуро
 
 
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