https://ria.ru/20250509/priem-2016049855.html

Торжественный прием в Кремле завершился

Торжественный прием в Кремле завершился - РИА Новости, 09.05.2025

Торжественный прием в Кремле завершился

Торжественный прием от имени президента России Владимира Путина в честь Дня Победы завершился в Кремле. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T14:50:00+03:00

2025-05-09T14:50:00+03:00

2025-05-09T15:10:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

россия

в мире

китай

владимир путин

си цзиньпин

николас мадуро

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016023643_0:56:3115:1808_1920x0_80_0_0_f4af8940df77ae70b16b074f6ff098bb.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Торжественный прием от имени президента России Владимира Путина в честь Дня Победы завершился в Кремле.Прием прошел в Большом Кремлевском дворце. В нем приняли участие главы зарубежных делегаций - гости парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Кадры, на которых глава государства провожает гостей, показали в эфире телеканала "Россия 24".Ранее на Красной площади состоялся Парад Победы, на трибунах присутствовали представители 29 зарубежных делегаций, сообщили в Кремле. По случаю празднования 9 мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.

https://ria.ru/20250509/putin-2016047805.html

https://ria.ru/20250509/putin-2016031032.html

москва

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, в мире, китай, владимир путин, си цзиньпин, николас мадуро