https://ria.ru/20250509/priem-2016049855.html
Торжественный прием в Кремле завершился
Торжественный прием в Кремле завершился - РИА Новости, 09.05.2025
Торжественный прием в Кремле завершился
Торжественный прием от имени президента России Владимира Путина в честь Дня Победы завершился в Кремле. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T14:50:00+03:00
2025-05-09T14:50:00+03:00
2025-05-09T15:10:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
россия
в мире
китай
владимир путин
си цзиньпин
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016023643_0:56:3115:1808_1920x0_80_0_0_f4af8940df77ae70b16b074f6ff098bb.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Торжественный прием от имени президента России Владимира Путина в честь Дня Победы завершился в Кремле.Прием прошел в Большом Кремлевском дворце. В нем приняли участие главы зарубежных делегаций - гости парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Кадры, на которых глава государства провожает гостей, показали в эфире телеканала "Россия 24".Ранее на Красной площади состоялся Парад Победы, на трибунах присутствовали представители 29 зарубежных делегаций, сообщили в Кремле. По случаю празднования 9 мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
https://ria.ru/20250509/putin-2016047805.html
https://ria.ru/20250509/putin-2016031032.html
москва
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016023643_384:0:3115:2048_1920x0_80_0_0_f4ef4fa55075b6fd89f7bea2aab758a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, в мире, китай, владимир путин, си цзиньпин, николас мадуро
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Россия, В мире, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Николас Мадуро
Торжественный прием в Кремле завершился
Прием в честь глав государств, прибывших на парад Победы в Москву, окончился