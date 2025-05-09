https://ria.ru/20250509/prezident-2016087040.html

Президент Танзании поздравила Путина с 80-й годовщиной Победы

Президент Танзании поздравила Путина с 80-й годовщиной Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Президент Танзании поздравила Путина с 80-й годовщиной Победы

Президент Танзании Самия Сулуху Хасан поздравила президента Российской Федерации Владимира Путина с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, назвав РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T17:37:00+03:00

2025-05-09T17:37:00+03:00

2025-05-09T17:37:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

танзания

россия

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент Танзании Самия Сулуху Хасан поздравила президента Российской Федерации Владимира Путина с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, назвав 9 мая датой, "символизирующей героизм и жертву" в борьбе за свободу. "Владимир Владимирович Путин... От имени народа Объединенной Республики Танзания и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем Победы - знаменательной датой, символизирующей героизм, стойкость и жертвенность российского народа в борьбе за свободу и мир", - говорится в публикации политика в соцсети X. Президент подчеркнула, что победа в Великой Отечественной войне ознаменовала "исторический триумф с огромной ценой ". "Это непреходящее наследие является свидетельством мужества, единства и непоколебимого духа русского народа перед лицом невзгод. Сегодня, как и тогда, память об этом замечательном дне продолжает вдохновлять все народы на поддержание мира, справедливости и сотрудничества", - говорится в публикации. Лидер Танзании также отметила, что власти страны глубоко ценят "крепкую дружбу" с Россией.

https://ria.ru/20250509/pobeda-2015828322.html

танзания

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

танзания, россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне