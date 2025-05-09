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Президент Танзании поздравила Путина с 80-й годовщиной Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:37 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/prezident-2016087040.html
Президент Танзании поздравила Путина с 80-й годовщиной Победы
Президент Танзании поздравила Путина с 80-й годовщиной Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Президент Танзании поздравила Путина с 80-й годовщиной Победы
Президент Танзании Самия Сулуху Хасан поздравила президента Российской Федерации Владимира Путина с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, назвав РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T17:37:00+03:00
2025-05-09T17:37:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
танзания
россия
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент Танзании Самия Сулуху Хасан поздравила президента Российской Федерации Владимира Путина с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, назвав 9 мая датой, "символизирующей героизм и жертву" в борьбе за свободу. "Владимир Владимирович Путин... От имени народа Объединенной Республики Танзания и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем Победы - знаменательной датой, символизирующей героизм, стойкость и жертвенность российского народа в борьбе за свободу и мир", - говорится в публикации политика в соцсети X. Президент подчеркнула, что победа в Великой Отечественной войне ознаменовала "исторический триумф с огромной ценой ". "Это непреходящее наследие является свидетельством мужества, единства и непоколебимого духа русского народа перед лицом невзгод. Сегодня, как и тогда, память об этом замечательном дне продолжает вдохновлять все народы на поддержание мира, справедливости и сотрудничества", - говорится в публикации. Лидер Танзании также отметила, что власти страны глубоко ценят "крепкую дружбу" с Россией.
https://ria.ru/20250509/pobeda-2015828322.html
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танзания, россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Танзания, Россия, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Президент Танзании поздравила Путина с 80-й годовщиной Победы

Лидер Танзании поздравила Путина с Днем Победы, назвав ее историческим триумфом

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент Танзании Самия Сулуху Хасан поздравила президента Российской Федерации Владимира Путина с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, назвав 9 мая датой, "символизирующей героизм и жертву" в борьбе за свободу.
«
"Владимир Владимирович Путин... От имени народа Объединенной Республики Танзания и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем Победы - знаменательной датой, символизирующей героизм, стойкость и жертвенность российского народа в борьбе за свободу и мир", - говорится в публикации политика в соцсети X.
Президент подчеркнула, что победа в Великой Отечественной войне ознаменовала "исторический триумф с огромной ценой ".
"Это непреходящее наследие является свидетельством мужества, единства и непоколебимого духа русского народа перед лицом невзгод. Сегодня, как и тогда, память об этом замечательном дне продолжает вдохновлять все народы на поддержание мира, справедливости и сотрудничества", - говорится в публикации.
Лидер Танзании также отметила, что власти страны глубоко ценят "крепкую дружбу" с Россией.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Россия приготовила всем неожиданный подарок ко Дню Победы
Вчера, 08:00
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеТанзанияРоссияВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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