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В Забайкалье произошел крупный пожар на дачных участках

В Забайкалье произошел крупный пожар на дачных участках - РИА Новости, 09.05.2025

В Забайкалье произошел крупный пожар на дачных участках

Крупный пожар на дачных участках в СНТ "Автозаводец" тушат в Забайкалье, сообщает в Тelegram-канале региональный главк МЧС России. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T11:36:00+03:00

2025-05-09T11:36:00+03:00

2025-05-09T12:38:00+03:00

забайкальский край

читинский район

александр осипов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

ил-76

россия

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 9 мая - РИА Новости. Крупный пожар на дачных участках в СНТ "Автозаводец" тушат в Забайкалье, сообщает в Тelegram-канале региональный главк МЧС России."Огнеборцы ликвидируют крупный пожар в Читинском районе... Идет ликвидация пожара на дачных участках СНТ "Автозаводец" села Смоленка... На месте тушения пожара находятся начальник ГУ МЧСРоссии по Забайкальскому краю Николай Басов и губернатор Забайкальского края Александр Осипов", - говорится в сообщении ведомства.Пожар тушат огнеборцы пожарно-спасательных частей читинского гарнизона и пожарной части села Смоленка, помощь в тушении оказывает добровольная пожарная дружина. Всего в тушении задействованы 92 человека, 21 единица техники, из них от МЧС - 68 человек и 12 единиц техники. Для тушения пожара привлечена авиация: сбросы воды проводят вертолет Ми-8 и самолет Ил-76, информирует ГУМЧС.Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.

https://ria.ru/20250507/ufa-2015538112.html

забайкальский край

читинский район

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

забайкальский край, читинский район, александр осипов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, ил-76, россия, происшествия