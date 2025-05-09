Патриарх Кирилл поздравил папу Льва XIV с избранием
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с избранием папу Льва XIV
© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа римский Лев XIV
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа римский Лев XIV. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с избранием папу Льва XIV и выразил надежду на то, что при новом понтифике отношения церквей будут поступательно развиваться, соответствующее письмо патриарха Кирилла ко Льву XIV опубликовано в пятницу на сайте РПЦ.
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"Ваше Святейшество! Примите искренние поздравления с избранием Вас на кафедру Римских епископов! Вы начинаете служение предстоятеля Римско-католической церкви в особый исторический момент, связанный как с рядом цивилизационных вызовов, так и с определенными знаками надежды. В этом контексте взаимоотношения христианского Востока и Запада приобретают особенное значение для судеб мира. Искренне надеюсь, что при Вашем участии отношения наших Церквей будут поступательно развиваться для совместного свидетельства о Христе и явления человечеству непреходящей красоты жизни, основанной на заповедях Божиих", - говорится в послании патриарха Кирилла.
Он также обратил внимание на новое имя, взятое папой при избрании.
"Избранное Вами имя отсылает к личности одного из Ваших великих предшественников - святителя Льва, папы Римского. Защитник христианской общины Рима перед лицом варварских нашествий, поборник учения о полноте Божества и человечества Господа Иисуса Христа и созидатель единства в истине, этот угодник Божий, равно почитающийся и католиками, и православными, да вдохновляет Вас в предстоящем непростом и ответственном служении", - отметил глава РПЦ.
"Всемилостивый Господь да укрепляет Ваши душевные и телесные силы, сохраняя в добром здравии на многая лета!", - заключил патриарх Кирилл.