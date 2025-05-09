https://ria.ru/20250509/pozdravlenie-2016086326.html

Патриарх Кирилл поздравил папу Льва XIV с избранием

Патриарх Кирилл поздравил папу Льва XIV с избранием - РИА Новости, 09.05.2025

Патриарх Кирилл поздравил папу Льва XIV с избранием

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с избранием папу Льва XIV и выразил надежду на то, что при новом понтифике отношения церквей будут... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T17:31:00+03:00

2025-05-09T17:31:00+03:00

2025-05-09T17:48:00+03:00

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с избранием папу Льва XIV и выразил надежду на то, что при новом понтифике отношения церквей будут поступательно развиваться, соответствующее письмо патриарха Кирилла ко Льву XIV опубликовано в пятницу на сайте РПЦ.Конклав в Ватикане избрал в четверг 267-го папу Римского – им стал кардинал Роберт Френсис Превост, он взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа - уроженец США."Ваше Святейшество! Примите искренние поздравления с избранием Вас на кафедру Римских епископов! Вы начинаете служение предстоятеля Римско-католической церкви в особый исторический момент, связанный как с рядом цивилизационных вызовов, так и с определенными знаками надежды. В этом контексте взаимоотношения христианского Востока и Запада приобретают особенное значение для судеб мира. Искренне надеюсь, что при Вашем участии отношения наших Церквей будут поступательно развиваться для совместного свидетельства о Христе и явления человечеству непреходящей красоты жизни, основанной на заповедях Божиих", - говорится в послании патриарха Кирилла.Он также обратил внимание на новое имя, взятое папой при избрании."Избранное Вами имя отсылает к личности одного из Ваших великих предшественников - святителя Льва, папы Римского. Защитник христианской общины Рима перед лицом варварских нашествий, поборник учения о полноте Божества и человечества Господа Иисуса Христа и созидатель единства в истине, этот угодник Божий, равно почитающийся и католиками, и православными, да вдохновляет Вас в предстоящем непростом и ответственном служении", - отметил глава РПЦ."Всемилостивый Господь да укрепляет Ваши душевные и телесные силы, сохраняя в добром здравии на многая лета!", - заключил патриарх Кирилл.

https://ria.ru/20250509/papa_rimskiy-2015918610.html

https://ria.ru/20250509/ushakov-2016067369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, римско-католическая церковь, ватикан, папа римский, сша, восток