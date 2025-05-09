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Патриарх Кирилл поздравил папу Льва XIV с избранием - РИА Новости, 09.05.2025
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Религия
 
17:31 09.05.2025 (обновлено: 17:48 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/pozdravlenie-2016086326.html
Патриарх Кирилл поздравил папу Льва XIV с избранием
Патриарх Кирилл поздравил папу Льва XIV с избранием - РИА Новости, 09.05.2025
Патриарх Кирилл поздравил папу Льва XIV с избранием
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с избранием папу Льва XIV и выразил надежду на то, что при новом понтифике отношения церквей будут... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T17:31:00+03:00
2025-05-09T17:48:00+03:00
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
римско-католическая церковь
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с избранием папу Льва XIV и выразил надежду на то, что при новом понтифике отношения церквей будут поступательно развиваться, соответствующее письмо патриарха Кирилла ко Льву XIV опубликовано в пятницу на сайте РПЦ.Конклав в Ватикане избрал в четверг 267-го папу Римского – им стал кардинал Роберт Френсис Превост, он взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа - уроженец США."Ваше Святейшество! Примите искренние поздравления с избранием Вас на кафедру Римских епископов! Вы начинаете служение предстоятеля Римско-католической церкви в особый исторический момент, связанный как с рядом цивилизационных вызовов, так и с определенными знаками надежды. В этом контексте взаимоотношения христианского Востока и Запада приобретают особенное значение для судеб мира. Искренне надеюсь, что при Вашем участии отношения наших Церквей будут поступательно развиваться для совместного свидетельства о Христе и явления человечеству непреходящей красоты жизни, основанной на заповедях Божиих", - говорится в послании патриарха Кирилла.Он также обратил внимание на новое имя, взятое папой при избрании."Избранное Вами имя отсылает к личности одного из Ваших великих предшественников - святителя Льва, папы Римского. Защитник христианской общины Рима перед лицом варварских нашествий, поборник учения о полноте Божества и человечества Господа Иисуса Христа и созидатель единства в истине, этот угодник Божий, равно почитающийся и католиками, и православными, да вдохновляет Вас в предстоящем непростом и ответственном служении", - отметил глава РПЦ."Всемилостивый Господь да укрепляет Ваши душевные и телесные силы, сохраняя в добром здравии на многая лета!", - заключил патриарх Кирилл.
https://ria.ru/20250509/papa_rimskiy-2015918610.html
https://ria.ru/20250509/ushakov-2016067369.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, римско-католическая церковь, ватикан, папа римский, сша, восток
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Римско-католическая церковь, Ватикан, Папа Римский, США, Восток
Патриарх Кирилл поздравил папу Льва XIV с избранием

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с избранием папу Льва XIV

© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа римский Лев XIV
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа римский Лев XIV. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с избранием папу Льва XIV и выразил надежду на то, что при новом понтифике отношения церквей будут поступательно развиваться, соответствующее письмо патриарха Кирилла ко Льву XIV опубликовано в пятницу на сайте РПЦ.
Конклав в Ватикане избрал в четверг 267-го папу Римского – им стал кардинал Роберт Френсис Превост, он взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа - уроженец США.
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Биография нового папы римского: чем известен Лев XIV
Вчера, 08:33
«
"Ваше Святейшество! Примите искренние поздравления с избранием Вас на кафедру Римских епископов! Вы начинаете служение предстоятеля Римско-католической церкви в особый исторический момент, связанный как с рядом цивилизационных вызовов, так и с определенными знаками надежды. В этом контексте взаимоотношения христианского Востока и Запада приобретают особенное значение для судеб мира. Искренне надеюсь, что при Вашем участии отношения наших Церквей будут поступательно развиваться для совместного свидетельства о Христе и явления человечеству непреходящей красоты жизни, основанной на заповедях Божиих", - говорится в послании патриарха Кирилла.
Он также обратил внимание на новое имя, взятое папой при избрании.
"Избранное Вами имя отсылает к личности одного из Ваших великих предшественников - святителя Льва, папы Римского. Защитник христианской общины Рима перед лицом варварских нашествий, поборник учения о полноте Божества и человечества Господа Иисуса Христа и созидатель единства в истине, этот угодник Божий, равно почитающийся и католиками, и православными, да вдохновляет Вас в предстоящем непростом и ответственном служении", - отметил глава РПЦ.
"Всемилостивый Господь да укрепляет Ваши душевные и телесные силы, сохраняя в добром здравии на многая лета!", - заключил патриарх Кирилл.
Люди на площади Святого Петра в ожидании избрания нового Папы Римского - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Представитель России поедет на интронизацию папы римского
Вчера, 16:07
 
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