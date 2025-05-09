https://ria.ru/20250509/pozdravlenie-2015611115.html

Предприятия ОЭЗ "Технополис Москва" поздравили ветеранов с Днем Победы

Предприятия ОЭЗ "Технополис Москва" поздравили ветеранов с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Предприятия ОЭЗ "Технополис Москва" поздравили ветеранов с Днем Победы

Представителей Совета ветеранов Автомобильного завода имени Ленинского Комсомола (АЗЛК) поздравили с Днем Победы в особой экономической зоне "Технополис... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T10:00:00+03:00

2025-05-09T10:00:00+03:00

2025-05-09T10:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

геннадий дегтев

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Представителей Совета ветеранов Автомобильного завода имени Ленинского Комсомола (АЗЛК) поздравили с Днем Победы в особой экономической зоне "Технополис Москва", для них организовали экскурсию по предприятиям, дружеское чаепитие и церемонию вручения благодарственных писем, сообщил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев."Сегодня особую экономическую зону столицы называют новым индустриальным лицом Москвы. Здесь развивается современная промышленность, ориентированная на технологии будущего. Именно поэтому мы сохраняем прочную связь с поколением победителей — людьми, обладающими бесценным опытом созидания. Представители Совета ветеранов АЗЛК, которому в этом году исполняется 68 лет, являются постоянными участниками мероприятий на площадке “Печатники”", – приводит слова Дегтева пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).По его словам, особенно символично, что в обновленных корпусах бывшего автоконцерна выпускается важная для Москвы и России продукция – лекарства последнего поколения, изделия микроэлектроники и фотоники, новые материалы. Там же разрабатывают электромобили.Так, к 80-й годовщине Победы предприятия особой экономической зоны подготовили для ветеранов памятные подарки. Например, компания НПО "Композит" подарила холодильник, компании "Некс-Т" и "НЦК" — компьютер (моноблок), "Онкотаргет" — принтер, "ВИП Камилла" — продуктовые наборы, а "САГА Технологии" — патефон и коллекцию виниловых пластинок.Председатель Совета ветеранов АЗЛК Альбина Степанюк отметила, что ветераны особенно ценят добрые отношения с представителями современных промышленных заводов, которые сегодня работают на территории легендарного предприятия. По ее словам, современные инновационные производства нередко успешно сочетают в себе советский опыт научно-производственной интеграции с реалиями современной экономики.В Совете ветеранов состоят 1,65 тысячи человек. Среди них – ветераны Великой Отечественной войны и труда, труженики тыла, почетные доноры. Организация способствует сохранению исторической памяти и активно занимается патриотическим воспитанием молодого поколения.Площадка ОЭЗ в "Печатниках" находится на территории бывшего автозавода "Москвич". Там сегодня функционируют более 130 высокотехнологичных компаний. Управляющая компания "Технополис Москва" на протяжении многих лет поддерживает контакт с Советом ветеранов завода.

https://ria.ru/20250506/investkredity-2015221968.html

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Артем Смирнов

москва, геннадий дегтев, поддержка бизнеса