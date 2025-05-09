https://ria.ru/20250509/posol-2016063114.html

Посол России в Дании поздравил соотечественников с юбилеем Победы

Посол России в Дании поздравил соотечественников с юбилеем Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Посол России в Дании поздравил соотечественников с юбилеем Победы

Посол России в Дании Владимир Барбин поздравил соотечественников с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и напомнил о подвиге советских людей, внесших... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T15:51:00+03:00

2025-05-09T15:51:00+03:00

2025-05-09T15:51:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

дания

владимир барбин

в мире

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Посол России в Дании Владимир Барбин поздравил соотечественников с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и напомнил о подвиге советских людей, внесших решающий вклад в спасение Европы от фашизма. "Девятое мая - особый день в истории нашей страны и судьбе каждого россиянина. На просторах нашей бескрайней родины нет ни одной семьи, которая в годы войны не испытала бы горя от потери родных и близких. В наших сердцах неиссякаемая благодарность и бесконечная гордость за мужество, отвагу и самопожертвование советских людей от мала до велика, и мужчин, и женщин, и на фронте, и в тылу во имя свободы и независимости нашей любимой Родины", - сказал глава дипмиссии. Его поздравление приводится в Telegram-канале дипмиссии. По словам посла, в годы тяжелейших испытаний сплоченность, целеустремленность и несгибаемая воля нашего народа "всегда превращали Родину в непобедимую для врагов державу". "Наша страна внесла решающий вклад в спасение Европы от фашизма, что заложило основу её нынешнему благосостоянию и процветанию. Цена этому была чрезвычайно высока - многие миллионы жизней наших соотечественников. Об этом надо помнить. Об этом нельзя забывать. Об этом надо напоминать и напоминать всем тем, кто сегодня в Европе лжет о нашей стране, пытается исказить правду о Великой Отечественной войне и очернить наших солдат - героев-освободителей", - добавил Барбин. Посол подчеркнул, что долг всех россиян - бережно сохранять и передавать будущим поколениям память о героических свершениях нашей страны и наших предков в годы Великой Отечественной войны. Барбин отметил, что Россия глубоко признательна датчанам, которые спасали и выхаживали советских военнопленных, предоставляли им кров. "Россия благодарна жителям датских островов Мён и Лангеланд, которые в майские дни 1945 года сумели спасти сотни российских военнопленных. Россия признательна и всем тем, кто сегодня в Дании продолжает ухаживать за могилами наших солдат и восстанавливает их после подлых попыток вандалов их осквернить", - сказал посол.

https://ria.ru/20250507/podvig-2015339188.html

https://ria.ru/20250506/veteran-2015239678.html

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россия, дания, владимир барбин, в мире, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество