Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Дании поздравил соотечественников с юбилеем Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:51 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/posol-2016063114.html
Посол России в Дании поздравил соотечественников с юбилеем Победы
Посол России в Дании поздравил соотечественников с юбилеем Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Посол России в Дании поздравил соотечественников с юбилеем Победы
Посол России в Дании Владимир Барбин поздравил соотечественников с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и напомнил о подвиге советских людей, внесших... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T15:51:00+03:00
2025-05-09T15:51:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
дания
владимир барбин
в мире
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980434654_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_c621cbfd14b927d813173865f94258ad.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Посол России в Дании Владимир Барбин поздравил соотечественников с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и напомнил о подвиге советских людей, внесших решающий вклад в спасение Европы от фашизма. "Девятое мая - особый день в истории нашей страны и судьбе каждого россиянина. На просторах нашей бескрайней родины нет ни одной семьи, которая в годы войны не испытала бы горя от потери родных и близких. В наших сердцах неиссякаемая благодарность и бесконечная гордость за мужество, отвагу и самопожертвование советских людей от мала до велика, и мужчин, и женщин, и на фронте, и в тылу во имя свободы и независимости нашей любимой Родины", - сказал глава дипмиссии. Его поздравление приводится в Telegram-канале дипмиссии. По словам посла, в годы тяжелейших испытаний сплоченность, целеустремленность и несгибаемая воля нашего народа "всегда превращали Родину в непобедимую для врагов державу". "Наша страна внесла решающий вклад в спасение Европы от фашизма, что заложило основу её нынешнему благосостоянию и процветанию. Цена этому была чрезвычайно высока - многие миллионы жизней наших соотечественников. Об этом надо помнить. Об этом нельзя забывать. Об этом надо напоминать и напоминать всем тем, кто сегодня в Европе лжет о нашей стране, пытается исказить правду о Великой Отечественной войне и очернить наших солдат - героев-освободителей", - добавил Барбин. Посол подчеркнул, что долг всех россиян - бережно сохранять и передавать будущим поколениям память о героических свершениях нашей страны и наших предков в годы Великой Отечественной войны. Барбин отметил, что Россия глубоко признательна датчанам, которые спасали и выхаживали советских военнопленных, предоставляли им кров. "Россия благодарна жителям датских островов Мён и Лангеланд, которые в майские дни 1945 года сумели спасти сотни российских военнопленных. Россия признательна и всем тем, кто сегодня в Дании продолжает ухаживать за могилами наших солдат и восстанавливает их после подлых попыток вандалов их осквернить", - сказал посол.
https://ria.ru/20250507/podvig-2015339188.html
https://ria.ru/20250506/veteran-2015239678.html
https://ria.ru/20250509/vov-2010299078.html
россия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980434654_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_1062a0281c8e2d43e17deab4a9ce6069.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дания, владимир барбин, в мире, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Дания, Владимир Барбин, В мире, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество
Посол России в Дании поздравил соотечественников с юбилеем Победы

Посол России в Дании Барбин поздравил соотечественников с 80-летием Победы

© Фото : Посольство РФ в ДанииПосол РФ в Дании Владимир Барбин
Посол РФ в Дании Владимир Барбин - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фото : Посольство РФ в Дании
Посол РФ в Дании Владимир Барбин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Посол России в Дании Владимир Барбин поздравил соотечественников с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и напомнил о подвиге советских людей, внесших решающий вклад в спасение Европы от фашизма.
"Девятое мая - особый день в истории нашей страны и судьбе каждого россиянина. На просторах нашей бескрайней родины нет ни одной семьи, которая в годы войны не испытала бы горя от потери родных и близких. В наших сердцах неиссякаемая благодарность и бесконечная гордость за мужество, отвагу и самопожертвование советских людей от мала до велика, и мужчин, и женщин, и на фронте, и в тылу во имя свободы и независимости нашей любимой Родины", - сказал глава дипмиссии. Его поздравление приводится в Telegram-канале дипмиссии.
Памятник Воину-освободителю в мемориальном комплексе Героям-сибирякам, открытом в Кемерово - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
С топором на танк. Самые невероятные подвиги Великой Отечественной войны
7 мая, 08:33
По словам посла, в годы тяжелейших испытаний сплоченность, целеустремленность и несгибаемая воля нашего народа "всегда превращали Родину в непобедимую для врагов державу".
"Наша страна внесла решающий вклад в спасение Европы от фашизма, что заложило основу её нынешнему благосостоянию и процветанию. Цена этому была чрезвычайно высока - многие миллионы жизней наших соотечественников. Об этом надо помнить. Об этом нельзя забывать. Об этом надо напоминать и напоминать всем тем, кто сегодня в Европе лжет о нашей стране, пытается исказить правду о Великой Отечественной войне и очернить наших солдат - героев-освободителей", - добавил Барбин.
Стреляли от радости в воздух. Ветеран о том, как встретил День Победы - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
"Стреляли от радости в воздух". Ветеран о том, как встретил День Победы
6 мая, 12:08
Посол подчеркнул, что долг всех россиян - бережно сохранять и передавать будущим поколениям память о героических свершениях нашей страны и наших предков в годы Великой Отечественной войны.
Барбин отметил, что Россия глубоко признательна датчанам, которые спасали и выхаживали советских военнопленных, предоставляли им кров.
"Россия благодарна жителям датских островов Мён и Лангеланд, которые в майские дни 1945 года сумели спасти сотни российских военнопленных. Россия признательна и всем тем, кто сегодня в Дании продолжает ухаживать за могилами наших солдат и восстанавливает их после подлых попыток вандалов их осквернить", - сказал посол.
Празднование Дня Победы 9 мая 1945 года на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Народные гулянья и слезы счастья: как встретили Победу в 1945 году
Вчера, 08:00
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияДанияВладимир БарбинВ миреДень Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала