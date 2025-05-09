https://ria.ru/20250509/poshliny-2016114078.html

Трамп не снизит пошлины для КНР в одностороннем порядке, заявил Белый дом

Трамп не снизит пошлины для КНР в одностороннем порядке, заявил Белый дом - РИА Новости, 09.05.2025

Трамп не снизит пошлины для КНР в одностороннем порядке, заявил Белый дом

Президент США Дональд Трамп по-прежнему не собирается в одностороннем порядке снижать пошлины на импорт из Китая, несмотря на ранее прозвучавшие заявления о... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T20:28:00+03:00

2025-05-09T20:28:00+03:00

2025-05-09T20:37:00+03:00

китай

введение трампом пошлин на импорт

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скотт бессент

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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по-прежнему не собирается в одностороннем порядке снижать пошлины на импорт из Китая, несмотря на ранее прозвучавшие заявления о возможности их сокращения на 80%, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.В четверг газета New York Post со ссылкой на информированные источники отметила, что администрация Трампа рассматривает возможность снизить импортные пошлины для Китая со 145% до 50-54% уже на следующей неделе в рамках переговоров по торговому соглашению в Швейцарии."Президент по-прежнему придерживается позиции, что он не будет в одностороннем порядке снижать тарифы в отношении Китая", - подчеркнула Левитт в ходе регулярного брифинга.Ранее китайский МИД сообщил, что вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн посетит Швейцарию с визитом с 9 по 12 мая, в ходе которого он, будучи координатором по торгово-экономическим связям между Китаем и США с китайской стороны, также проведет переговоры с министром финансов Соединенных Штатов Скоттом Бессентом. Бессент в интервью телеканалу Fox News сказал, что его встречи с представителями Китайской Народной Республики в Швейцарии пройдут в субботу-воскресенье.Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из КНР. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Соединенными Штатами "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. В настоящее время эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.

https://ria.ru/20250508/kitay-2015885577.html

https://ria.ru/20250508/tramp-2015844767.html

китай

сша

швейцария

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

китай, введение трампом пошлин на импорт, сша, в мире, швейцария, дональд трамп, скотт бессент