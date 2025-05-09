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Туск высказался об инициативах Польши и Франции по Украине - РИА Новости, 09.05.2025
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11:46 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/polsha-2015991806.html
Туск высказался об инициативах Польши и Франции по Украине
Туск высказался об инициативах Польши и Франции по Украине - РИА Новости, 09.05.2025
Туск высказался об инициативах Польши и Франции по Украине
Польские и французские власти будут предлагать новые инициативы по урегулированию на Украине, заявил премьер Польши Дональд Туск на брифинге перед вылетом во... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T11:46:00+03:00
2025-05-09T11:46:00+03:00
в мире
украина
польша
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дональд туск
эммануэль макрон
евросоюз
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ВАРШАВА, 9 мая - РИА Новости. Польские и французские власти будут предлагать новые инициативы по урегулированию на Украине, заявил премьер Польши Дональд Туск на брифинге перед вылетом во Францию, где он встретится с французским президентом Эммануэлем Макроном для подписания договора о дружбе и углубленном сотрудничестве. Как считает Туск, это новое соглашение "будет иметь большое значение для укрепления ЕС. "Мы вместе с президентом Макроном будем предлагать разные инициативы для мира на Украине, для укрепления оборонных возможностей всего Евросоюза, укрепления границ, особенно восточной границы с Россией и Белоруссией", - сказал он. Ранее сообщалось, что страны согласовали двустороннее соглашение, охватывающее в том чсисле вопросы обороны, ядерной энергетики, транспорта, а также научное, языковое и культурное сотрудничество.
https://ria.ru/20250509/polsha-2015981355.html
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в мире, украина, польша, франция, дональд туск, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, Украина, Польша, Франция, Дональд Туск, Эммануэль Макрон, Евросоюз
Туск высказался об инициативах Польши и Франции по Украине

Туск: Польша и Франция будут предлагать новые инициативы по Украине

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Польши Дональд Туск . Архивное фото
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ВАРШАВА, 9 мая - РИА Новости. Польские и французские власти будут предлагать новые инициативы по урегулированию на Украине, заявил премьер Польши Дональд Туск на брифинге перед вылетом во Францию, где он встретится с французским президентом Эммануэлем Макроном для подписания договора о дружбе и углубленном сотрудничестве.
Как считает Туск, это новое соглашение "будет иметь большое значение для укрепления ЕС.
Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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Вчера, 11:23
"Мы вместе с президентом Макроном будем предлагать разные инициативы для мира на Украине, для укрепления оборонных возможностей всего Евросоюза, укрепления границ, особенно восточной границы с Россией и Белоруссией", - сказал он.
Ранее сообщалось, что страны согласовали двустороннее соглашение, охватывающее в том чсисле вопросы обороны, ядерной энергетики, транспорта, а также научное, языковое и культурное сотрудничество.
Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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В миреУкраинаПольшаФранцияДональд ТускЭммануэль МакронЕвросоюз
 
 
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