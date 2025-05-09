https://ria.ru/20250509/polsha-2015981355.html

Польша и Франция окажут взаимную военную поддержку, заявил Туск

Польша и Франция окажут взаимную военную поддержку, заявил Туск - РИА Новости, 09.05.2025

Польша и Франция окажут взаимную военную поддержку, заявил Туск

Польша и Франция в новом двустороннем договоре обязуются оказать друг другу поддержку, в том числе военную, в случае атаки, заявил польский премьер-министр... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T11:23:00+03:00

2025-05-09T11:23:00+03:00

2025-05-09T11:23:00+03:00

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ВАРШАВА, 9 мая - РИА Новости. Польша и Франция в новом двустороннем договоре обязуются оказать друг другу поддержку, в том числе военную, в случае атаки, заявил польский премьер-министр Дональд Туск на брифинге перед вылетом во Францию, где он встретится с президентом Эммануэлем Макроном для подписания договора о дружбе и углубленном сотрудничестве. По словам премьера, одно из положений этого соглашения гласит, что "в случае угрозы, атаки на Польшу или Францию обе страны обязуются оказать поддержку, в том числе и военную". "Польша впервые подписывает такое соглашение со страной, с которой не граничит", - сказал Туск, пояснив, что подобная договоренность об обороне есть у Польши только с Германией. В документе также идет речь о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности, ядерной энергетике, сельском хозяйстве, космосе. "Трактат открывает разные возможности", - отметил польский премьер.

https://ria.ru/20250507/tusk-2015686949.html

https://ria.ru/20250501/tusk-2014621629.html

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в мире, цены на нефть, польша, франция, германия, дональд туск, эммануэль макрон