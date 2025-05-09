https://ria.ru/20250509/poljanskij-2015904528.html

Полянский рассказал о контактах России и США в ООН

Полянский рассказал о контактах России и США в ООН - РИА Новости, 09.05.2025

Полянский рассказал о контактах России и США в ООН

У РФ и США в ООН установились "вполне удовлетворительные рабочие контакты", с официальным назначением постпреда США Россия ждет более решительных действий... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T05:14:00+03:00

2025-05-09T05:14:00+03:00

2025-05-09T05:14:00+03:00

в мире

цены на нефть

сша

россия

дональд трамп

дмитрий полянский

майк уолтц

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b605ce074d675407a4da2ec4422a46f9.jpg

ООН, 9 мая – РИА Новости. У РФ и США в ООН установились "вполне удовлетворительные рабочие контакты", с официальным назначением постпреда США Россия ждет более решительных действий американской димписсии, сообщил в интервью РИА Новости первый зампостпреда российской миссии при ООН Дмитрий Полянский. "У нас с текущей командой американского постпредства установились вполне удовлетворительные рабочие контакты, позволяющие взаимодействовать по всему спектру вопросов деятельности ООН. Тем не менее, постпред есть постпред, и с его приездом можно ожидать более решительных действий американской дипмиссии во исполнение директив и приоритетов президента Дональда Трампа. Чем раньше этот момент наступит, тем лучше", – сказал Полянский. Ранее президент США Дональд Трамп заявил об увольнении Майка Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Позднее американский лидер сообщил, что выдвинет Уолтца на должность следующего постпреда США при ООН. По словам Трампа, обязанности советника по нацбезопасности временно перейдут к Марко Рубио, который при этом сохранит свою должность в госдепартаменте.

https://ria.ru/20250509/poljanskij-2015897846.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, сша, россия, дональд трамп, дмитрий полянский, майк уолтц, оон