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Полянский рассказал о контактах России и США в ООН
Полянский рассказал о контактах России и США в ООН - РИА Новости, 09.05.2025
Полянский рассказал о контактах России и США в ООН
У РФ и США в ООН установились "вполне удовлетворительные рабочие контакты", с официальным назначением постпреда США Россия ждет более решительных действий... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T05:14:00+03:00
2025-05-09T05:14:00+03:00
2025-05-09T05:14:00+03:00
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ООН, 9 мая – РИА Новости. У РФ и США в ООН установились "вполне удовлетворительные рабочие контакты", с официальным назначением постпреда США Россия ждет более решительных действий американской димписсии, сообщил в интервью РИА Новости первый зампостпреда российской миссии при ООН Дмитрий Полянский. "У нас с текущей командой американского постпредства установились вполне удовлетворительные рабочие контакты, позволяющие взаимодействовать по всему спектру вопросов деятельности ООН. Тем не менее, постпред есть постпред, и с его приездом можно ожидать более решительных действий американской дипмиссии во исполнение директив и приоритетов президента Дональда Трампа. Чем раньше этот момент наступит, тем лучше", – сказал Полянский. Ранее президент США Дональд Трамп заявил об увольнении Майка Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Позднее американский лидер сообщил, что выдвинет Уолтца на должность следующего постпреда США при ООН. По словам Трампа, обязанности советника по нацбезопасности временно перейдут к Марко Рубио, который при этом сохранит свою должность в госдепартаменте.
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В мире, Цены на нефть, США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Полянский, Майк Уолтц, ООН
Полянский рассказал о контактах России и США в ООН
Полянский: у России и США в ООН установились удовлетворительные рабочие контакты