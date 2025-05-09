https://ria.ru/20250509/poljanskij-2015897846.html

Полянский прокомментировал выдвижение Бербок на пост председателя ГА ООН

Полянский прокомментировал выдвижение Бербок на пост председателя ГА ООН - РИА Новости, 09.05.2025

Полянский прокомментировал выдвижение Бербок на пост председателя ГА ООН

Выдвинутая на пост председателя ГА ООН Анналена Бербок запомнилась "оголтелой русофобией" и "весьма странными высказываниями", у Москвы есть серьезные сомнения... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T03:09:00+03:00

2025-05-09T03:09:00+03:00

2025-05-09T03:09:00+03:00

в мире

анналена бербок

дмитрий полянский

хельга шмид

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ООН, 9 мая – РИА Новости. Выдвинутая на пост председателя ГА ООН Анналена Бербок запомнилась "оголтелой русофобией" и "весьма странными высказываниями", у Москвы есть серьезные сомнения касательно ее беспристрастности, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. "Внезапное выдвижение Анналены Бербок в качестве кандидата на пост Председателя Генассамблеи удивило очень многих. Ведь Германия, которой доверила эту привилегию Западноевропейская группа, чья очередь выдвигать кандидата в этом году, уже номинировала на этот пост бывшую главу ОБСЕ Хельгу Шмид. Она представляется многим гораздо более достойным кандидатом, чем Анналена Бербок, которая много всего наговорила и наделала на посту главы МИД ФРГ, что никак не вяжется с тем, как должен действовать председатель Генассамблеи", – сказал Полянский. Он отметил, что Бербок запомнилась не только своими "весьма странными" для человека подобного уровня высказываниями, но и "оголтелой русофобией, настырным продвижением приоритетов, которые очень многие члены ООН не разделяют". "У нас есть серьезные и обоснованные сомнения в том, что она сможет действовать беспристрастно и отрешившись от национальных подходов своей страны, как это требуется от председателя Генассамблеи, и мы в этом не одиноки", – добавил Полянский. Ранее правительство ФРГ планировало выдвинуть кандидатуру бывшего генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмид. Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал "бесстыдством" намерения правительства Германии предложить кандидатуру Бербок на этот пост. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла РИА Новости, что было бы странным видеть внучку нациста на таком посту в год 80-летия Победы.

https://ria.ru/20250318/zakharova-2005809271.html

https://ria.ru/20250402/zaharova-2008821627.html

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в мире, анналена бербок, дмитрий полянский, хельга шмид