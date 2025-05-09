https://ria.ru/20250509/pobeda-2016033988.html

Украинские переселенцы возложили цветы в День Победы в Ростовской области

Украинские переселенцы возложили цветы в День Победы в Ростовской области - РИА Новости, 09.05.2025

Украинские переселенцы возложили цветы в День Победы в Ростовской области

Украинцы, переехавшие в Россию после начала боевых действий, возложили цветы к мемориалу славы "Самбекские высоты" в Ростовской области в день 80-й годовщины... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T13:58:00+03:00

2025-05-09T13:58:00+03:00

2025-05-09T16:22:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

украина

ростов-на-дону

ростовская область

россия

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мая - РИА Новости, Юлия Насулина. Украинцы, переехавшие в Россию после начала боевых действий, возложили цветы к мемориалу славы "Самбекские высоты" в Ростовской области в день 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. Отдать дань уважения героическим предкам, победившим фашизм, собрались несколько десятков переселенцев. Их поездку к мемориальному комплексу организовал "Центр поддержки украинцев" (ЦПУ). "Сейчас на территории Украины запрещена любая советская символика, памятники героям войны сносят даже на кладбищах. При этом Великая Отечественная война затронула почти каждую украинскую семью. Мы организуем для переселенцев возможность почтить память предков и спокойно отметить День Победы, что возможно только тут, в России", - заявил агентству руководитель ЦПУ в Ростове-на-Дону Валерий Бондарь. Как сообщила РИА Новости Яна, в 2023 году она с семьей переехала в Ростов-на-Дону из Донецка. "Сегодня в такой знаменательный день, 9 мая, мы приехали на Самбекские высоты, чтобы возложить цветы и отдать дань памяти и уважения моим предкам", - сказала Яна, уточнив, что у нее воевали дедушки и бабушки и с маминой, и с папиной стороны. "Центр поддержки украинцев" в Ростове-на-Дону был создан в 2023 году в рамках международного общественного движения "За развитие гражданского общества "Другая Украина". Центр на безвозмездной основе оказывает переселенцам из Украины и новых регионов консультативную, юридическую помощь, а также помощь в социальной адаптации и трудоустройстве. За это время помощь центра получили около 3 тысяч человек.

https://ria.ru/20250509/krym-2016031370.html

https://ria.ru/20250509/pobeda-2015992707.html

украина

ростов-на-дону

ростовская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Украинские переселенцы возложили цветы к мемориалу "Самбекские высоты" Украинские переселенцы, переехавшие в Россию после начала боевых действий, возложили цветы к мемориалу "Самбекские высоты" в Ростовской области, передает корреспондент РИА Новости 2025-05-09T13:58 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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украина, ростов-на-дону, ростовская область, россия, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне