https://ria.ru/20250509/peskov-2016129445.html

Песков прокомментировал заявление Мерца о перемирии

Песков прокомментировал заявление Мерца о перемирии - РИА Новости, 10.05.2025

Песков прокомментировал заявление Мерца о перемирии

Необходимо уточнить, что имеет в виду канцлер ФРГ Фридрих Мерц, говоря о возможности начала 30-дневного перемирия с Украиной в эти выходные, заявил представиель РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-09T22:29:00+03:00

2025-05-09T22:29:00+03:00

2025-05-10T05:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

россия

фридрих мерц

в мире

украина

германия

сергей лавров

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Необходимо уточнить, что имеет в виду канцлер ФРГ Фридрих Мерц, говоря о возможности начала 30-дневного перемирия с Украиной в эти выходные, заявил представиель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами."Нужно уточнить у господина Мерца", - сказал он, комментируя слова немецкого канцлера.Мерц выразил надежду на то, что на этих выходных сторонам конфликта удастся договориться о 30-дневном прекращении огня на Украине.Как ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров, долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, нужно искоренить его первопричины, в том числе устранить угрозы безопасности для России. По его словам, необходимо устранить угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО на восток и попыток втягивания Украины в Североатлантический альянс.Россия по решению главы государства Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.

https://ria.ru/20250509/peskov-2016128785.html

россия

украина

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дмитрий песков, россия, фридрих мерц, в мире, украина, германия, сергей лавров, нато