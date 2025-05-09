Песков прокомментировал заявление Мерца о перемирии
Песков: надо понять, что имеет в виду Мерц, говоря о шансах на прекращение огня
© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Необходимо уточнить, что имеет в виду канцлер ФРГ Фридрих Мерц, говоря о возможности начала 30-дневного перемирия с Украиной в эти выходные, заявил представиель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.
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"Нужно уточнить у господина Мерца", - сказал он, комментируя слова немецкого канцлера.
Мерц выразил надежду на то, что на этих выходных сторонам конфликта удастся договориться о 30-дневном прекращении огня на Украине.
Как ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров, долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, нужно искоренить его первопричины, в том числе устранить угрозы безопасности для России. По его словам, необходимо устранить угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО на восток и попыток втягивания Украины в Североатлантический альянс.
Россия по решению главы государства Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.