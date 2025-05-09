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Песков прокомментировал заявление Мерца о перемирии - РИА Новости, 10.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:29 09.05.2025 (обновлено: 05:03 10.05.2025)
https://ria.ru/20250509/peskov-2016129445.html
Песков прокомментировал заявление Мерца о перемирии
Песков прокомментировал заявление Мерца о перемирии - РИА Новости, 10.05.2025
Песков прокомментировал заявление Мерца о перемирии
Необходимо уточнить, что имеет в виду канцлер ФРГ Фридрих Мерц, говоря о возможности начала 30-дневного перемирия с Украиной в эти выходные, заявил представиель РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-09T22:29:00+03:00
2025-05-10T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
россия
фридрих мерц
в мире
украина
германия
сергей лавров
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Необходимо уточнить, что имеет в виду канцлер ФРГ Фридрих Мерц, говоря о возможности начала 30-дневного перемирия с Украиной в эти выходные, заявил представиель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.&quot;Нужно уточнить у господина Мерца&quot;, - сказал он, комментируя слова немецкого канцлера.Мерц выразил надежду на то, что на этих выходных сторонам конфликта удастся договориться о 30-дневном прекращении огня на Украине.Как ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров, долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, нужно искоренить его первопричины, в том числе устранить угрозы безопасности для России. По его словам, необходимо устранить угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО на восток и попыток втягивания Украины в Североатлантический альянс.Россия по решению главы государства Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.
https://ria.ru/20250509/peskov-2016128785.html
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дмитрий песков, россия, фридрих мерц, в мире, украина, германия, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Россия, Фридрих Мерц, В мире, Украина, Германия, Сергей Лавров, НАТО
Песков прокомментировал заявление Мерца о перемирии

Песков: надо понять, что имеет в виду Мерц, говоря о шансах на прекращение огня

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Необходимо уточнить, что имеет в виду канцлер ФРГ Фридрих Мерц, говоря о возможности начала 30-дневного перемирия с Украиной в эти выходные, заявил представиель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.
«

"Нужно уточнить у господина Мерца", - сказал он, комментируя слова немецкого канцлера.

Мерц выразил надежду на то, что на этих выходных сторонам конфликта удастся договориться о 30-дневном прекращении огня на Украине.
Как ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров, долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, нужно искоренить его первопричины, в том числе устранить угрозы безопасности для России. По его словам, необходимо устранить угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО на восток и попыток втягивания Украины в Североатлантический альянс.
Россия по решению главы государства Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
ВС России анализируют атаки ВСУ на фоне перемирия, заявил Песков
Вчера, 22:24
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковРоссияФридрих МерцВ миреУкраинаГерманияСергей ЛавровНАТО
 
 
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