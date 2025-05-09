https://ria.ru/20250509/peregovory-2016135821.html

Переговоры Путина и Фицо в Кремле завершились

Переговоры Путина и Фицо в Кремле завершились - РИА Новости, 09.05.2025

Переговоры Путина и Фицо в Кремле завершились

Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо завершились в Кремле, они длились почти час, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T23:20:00+03:00

2025-05-09T23:20:00+03:00

2025-05-09T23:20:00+03:00

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо завершились в Кремле, они длились почти час, передает корреспондент РИА Новости. Фицо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. В пятницу он вместе с зарубежными лидерами государств присутствовал на параде на Красной площади. Ранее Фицо сообщал, что Эстония не разрешила пролет над своей территорией словацкого спецборта в РФ, пришлось искать альтернативный маршрут. Политик назвал это сознательной попыткой сорвать его визит в Россию. По данным словацкого издания Pravda, пролет над своей территорией спецборта правительства Словакии в РФ запретили три страны: Латвия, Литва и Эстония. Сообщалось, что словацкий спецборт полетит через воздушное пространство Венгрии, Румынии и Грузии.

https://ria.ru/20250509/fitso-2016135604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, эстония, москва, роберт фицо, владимир путин