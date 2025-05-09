https://ria.ru/20250509/peregovory-2016132758.html
Путин и ас-Сиси не обсуждали тему Украины, заявил Песков
Путин и ас-Сиси не обсуждали тему Украины, заявил Песков - РИА Новости, 09.05.2025
Путин и ас-Сиси не обсуждали тему Украины, заявил Песков
Тема Украины на переговорах президента России Владимира Путина с лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Кремле не затрагивалась, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T23:00:00+03:00
2025-05-09T23:00:00+03:00
2025-05-09T23:00:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Тема Украины на переговорах президента России Владимира Путина с лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Кремле не затрагивалась, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Путин в пятницу провел переговоры с президентом Египта, который прибыл в Москву для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "С президентом Египта вообще не затрагивалась тема (украинского урегулирования - ред.)", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, затрагивалась ли тема Украины на переговорах лидеров РФ и Египта в Кремле.
https://ria.ru/20250509/putin-2016101078.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, цены на нефть, украина, россия, египет, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Цены на нефть, Украина, Россия, Египет, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин и ас-Сиси не обсуждали тему Украины, заявил Песков
Песков заявил, что тема Украины на переговорах Путина и ас-Сиси не затрагивалась