https://ria.ru/20250509/peregovory-2016132758.html

Путин и ас-Сиси не обсуждали тему Украины, заявил Песков

Путин и ас-Сиси не обсуждали тему Украины, заявил Песков - РИА Новости, 09.05.2025

Путин и ас-Сиси не обсуждали тему Украины, заявил Песков

Тема Украины на переговорах президента России Владимира Путина с лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Кремле не затрагивалась, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T23:00:00+03:00

2025-05-09T23:00:00+03:00

2025-05-09T23:00:00+03:00

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Тема Украины на переговорах президента России Владимира Путина с лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Кремле не затрагивалась, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Путин в пятницу провел переговоры с президентом Египта, который прибыл в Москву для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "С президентом Египта вообще не затрагивалась тема (украинского урегулирования - ред.)", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, затрагивалась ли тема Украины на переговорах лидеров РФ и Египта в Кремле.

https://ria.ru/20250509/putin-2016101078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, цены на нефть, украина, россия, египет, владимир путин, дмитрий песков