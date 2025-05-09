Рейтинг@Mail.ru
Начались переговоры президентов России и Бразилии - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:07 09.05.2025 (обновлено: 16:30 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/peregovory-2016067583.html
Начались переговоры президентов России и Бразилии
Начались переговоры президентов России и Бразилии - РИА Новости, 09.05.2025
Начались переговоры президентов России и Бразилии
Президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в Кремле, передает в пятницу корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T16:07:00+03:00
2025-05-09T16:30:00+03:00
бразилия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015639262_0:113:3069:1839_1920x0_80_0_0_49c61bf10d2a86b731a73d50613738cb.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в Кремле, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.Лула да Силва прибыл в Москву 7 мая для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Среди участников встречи присутствуют министр экономического развития Максим Решетников, министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, директор "Росатома" Алексей Лихачев, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.Как ранее сообщала газета Exame, в ходе визита в Москву президент Бразилии планирует подписать с российской стороной ряд соглашений.Помимо этого, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Лула да Силва и Путин на встрече обсудят ситуацию вокруг Украины.
https://ria.ru/20250508/prezidenty-2015993626.html
https://ria.ru/20250509/brazilija-2015990725.html
бразилия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015639262_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_89000892609c3d11ebe2009c65987ee8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бразилия, россия
Бразилия, Россия
Начались переговоры президентов России и Бразилии

Путин начал переговоры с Лула да Силвой

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в Кремле, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.
Лула да Силва прибыл в Москву 7 мая для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Президент Бразилии Лула Инасио да Силва - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Лула да Силва сообщил каким хочет видеть нового папу римского
8 мая, 23:27
Среди участников встречи присутствуют министр экономического развития Максим Решетников, министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, директор "Росатома" Алексей Лихачев, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
Как ранее сообщала газета Exame, в ходе визита в Москву президент Бразилии планирует подписать с российской стороной ряд соглашений.
Помимо этого, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Лула да Силва и Путин на встрече обсудят ситуацию вокруг Украины.
Глава МИД Бразилии Мауру Виэйра - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Бразилия обсудит с Россией важные проекты в энергетике
Вчера, 11:41
 
БразилияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала