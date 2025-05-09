https://ria.ru/20250509/peregovory-2016067583.html

Начались переговоры президентов России и Бразилии

Начались переговоры президентов России и Бразилии - РИА Новости, 09.05.2025

Начались переговоры президентов России и Бразилии

Президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в Кремле, передает в пятницу корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T16:07:00+03:00

2025-05-09T16:07:00+03:00

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в Кремле, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.Лула да Силва прибыл в Москву 7 мая для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Среди участников встречи присутствуют министр экономического развития Максим Решетников, министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, директор "Росатома" Алексей Лихачев, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.Как ранее сообщала газета Exame, в ходе визита в Москву президент Бразилии планирует подписать с российской стороной ряд соглашений.Помимо этого, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Лула да Силва и Путин на встрече обсудят ситуацию вокруг Украины.

https://ria.ru/20250508/prezidenty-2015993626.html

https://ria.ru/20250509/brazilija-2015990725.html

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бразилия, россия