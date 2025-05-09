https://ria.ru/20250509/patriarkh-2016003496.html

Патриарх Кирилл в День Победы призвал защищать историческую правду

Патриарх Кирилл в День Победы призвал защищать историческую правду - РИА Новости, 09.05.2025

Патриарх Кирилл в День Победы призвал защищать историческую правду

Россия сейчас отстаивает свои национальные интересы и духовно-культурную идентичность, поэтому особенно важно защищать историческую правду и преемственность... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T12:23:00+03:00

2025-05-09T12:23:00+03:00

2025-05-09T12:23:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

владимир путин

русская православная церковь

общество

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986437089_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_c6c65898f1346248439e019f229df1d2.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия сейчас отстаивает свои национальные интересы и духовно-культурную идентичность, поэтому особенно важно защищать историческую правду и преемственность поколений, приверженность традициям, отметил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в поздравительном письме президенту России Владимиру Путину. "Примите сердечные поздравления со знаменательной датой в истории нашей страны - 80-летием Великой Победы. Сегодня, когда наша страна проходит через нелегкие испытания, отстаивая свои национальные интересы и духовно-культурную идентичность, особенно важно защищать историческую правду, сохранять живую преемственность поколений, приверженность вековым устоям и традициям", - написал патриарх Кирилл, слова которого приведены на сайте РПЦ. Он выразил надежду на то, что сотрудничество органов государственной власти и Русской церкви "будет и впредь способствовать сплочению народа, укреплению подлинного суверенитета России, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию современников, защите традиционных семейных ценностей, созиданию мира и общественного согласия". "Ежегодно с особым чувством отмечая этот всенародный праздник, мы вспоминаем беспримерный подвиг наших достославных предшественников, ценой огромных усилий и жертв сумевших отстоять свободу и независимость Родины. Они не только спасли любимую страну от уничтожения, но и освободили от фашистских захватчиков народы Европы. Вечная память и блаженное упокоение всем, за Отечество жизнь свою положившим. Низкий поклон и сердечная благодарность дорогим ветеранам", - заключил предстоятель РПЦ.

https://ria.ru/20250509/putin-2015949970.html

https://ria.ru/20250507/rossiya-2014103225.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир путин, русская православная церковь, общество, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне