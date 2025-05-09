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Патриарх Кирилл в День Победы призвал защищать историческую правду - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:23 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/patriarkh-2016003496.html
Патриарх Кирилл в День Победы призвал защищать историческую правду
Патриарх Кирилл в День Победы призвал защищать историческую правду - РИА Новости, 09.05.2025
Патриарх Кирилл в День Победы призвал защищать историческую правду
Россия сейчас отстаивает свои национальные интересы и духовно-культурную идентичность, поэтому особенно важно защищать историческую правду и преемственность... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T12:23:00+03:00
2025-05-09T12:23:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
владимир путин
русская православная церковь
общество
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия сейчас отстаивает свои национальные интересы и духовно-культурную идентичность, поэтому особенно важно защищать историческую правду и преемственность поколений, приверженность традициям, отметил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в поздравительном письме президенту России Владимиру Путину. "Примите сердечные поздравления со знаменательной датой в истории нашей страны - 80-летием Великой Победы. Сегодня, когда наша страна проходит через нелегкие испытания, отстаивая свои национальные интересы и духовно-культурную идентичность, особенно важно защищать историческую правду, сохранять живую преемственность поколений, приверженность вековым устоям и традициям", - написал патриарх Кирилл, слова которого приведены на сайте РПЦ. Он выразил надежду на то, что сотрудничество органов государственной власти и Русской церкви "будет и впредь способствовать сплочению народа, укреплению подлинного суверенитета России, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию современников, защите традиционных семейных ценностей, созиданию мира и общественного согласия". "Ежегодно с особым чувством отмечая этот всенародный праздник, мы вспоминаем беспримерный подвиг наших достославных предшественников, ценой огромных усилий и жертв сумевших отстоять свободу и независимость Родины. Они не только спасли любимую страну от уничтожения, но и освободили от фашистских захватчиков народы Европы. Вечная память и блаженное упокоение всем, за Отечество жизнь свою положившим. Низкий поклон и сердечная благодарность дорогим ветеранам", - заключил предстоятель РПЦ.
https://ria.ru/20250509/putin-2015949970.html
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россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир путин, русская православная церковь, общество, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Владимир Путин, Русская православная церковь, Общество, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Патриарх Кирилл в День Победы призвал защищать историческую правду

Патриарх Кирилл в письме Путину призвал защищать историческую правду

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия сейчас отстаивает свои национальные интересы и духовно-культурную идентичность, поэтому особенно важно защищать историческую правду и преемственность поколений, приверженность традициям, отметил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в поздравительном письме президенту России Владимиру Путину.
"Примите сердечные поздравления со знаменательной датой в истории нашей страны - 80-летием Великой Победы. Сегодня, когда наша страна проходит через нелегкие испытания, отстаивая свои национальные интересы и духовно-культурную идентичность, особенно важно защищать историческую правду, сохранять живую преемственность поколений, приверженность вековым устоям и традициям", - написал патриарх Кирилл, слова которого приведены на сайте РПЦ.
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Он выразил надежду на то, что сотрудничество органов государственной власти и Русской церкви "будет и впредь способствовать сплочению народа, укреплению подлинного суверенитета России, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию современников, защите традиционных семейных ценностей, созиданию мира и общественного согласия".
"Ежегодно с особым чувством отмечая этот всенародный праздник, мы вспоминаем беспримерный подвиг наших достославных предшественников, ценой огромных усилий и жертв сумевших отстоять свободу и независимость Родины. Они не только спасли любимую страну от уничтожения, но и освободили от фашистских захватчиков народы Европы. Вечная память и блаженное упокоение всем, за Отечество жизнь свою положившим. Низкий поклон и сердечная благодарность дорогим ветеранам", - заключил предстоятель РПЦ.
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