https://ria.ru/20250509/parad-2016065634.html

В Нижнем Новгороде прошел парад водной техники и авиашоу

В Нижнем Новгороде прошел парад водной техники и авиашоу - РИА Новости, 09.05.2025

В Нижнем Новгороде прошел парад водной техники и авиашоу

Авиашоу с фигурами высшего пилотажа и парад водной техники устроили в Нижнем Новгороде в День Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T16:02:00+03:00

2025-05-09T16:02:00+03:00

2025-05-09T16:08:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

нижний новгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016066353_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_346b9b97eda27a51e2d2615b1222ebab.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Авиашоу с фигурами высшего пилотажа и парад водной техники устроили в Нижнем Новгороде в День Победы, передает корреспондент РИА Новости. В акватории Волги напротив Нижневолжской набережной прошла водная часть парада Победы, участие в которой приняли более 20 катеров и яхт, а также судна на воздушной подушке. Водная техника - пожарные и патрульные катера и спасательные гидроциклы - состоят на службе в МЧС, линейном управлении МВД РФ на транспорте и Ространснадзоре, а пассажирские суда "Валдай" и "Метеор" - в компании "Водолет". Затем жители и гости Нижнего Новгорода смогли полюбоваться авиашоу. В небо поднялись истребитель Миг-29 и военно-транспортный самолёт Ил-7. Кроме того, пилотажная группа "Реакторы" продемонстрировала фигуры высшего пилотажа. За воздушными асами следили тысячи зрителей с нескольких набережных и высоких склонов.

https://ria.ru/20250509/parad-2015927111.html

нижний новгород

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), 80-летие победы в великой отечественной войне