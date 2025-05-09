https://ria.ru/20250509/parad-2016065634.html
В Нижнем Новгороде прошел парад водной техники и авиашоу
В Нижнем Новгороде прошел парад водной техники и авиашоу - РИА Новости, 09.05.2025
В Нижнем Новгороде прошел парад водной техники и авиашоу
Авиашоу с фигурами высшего пилотажа и парад водной техники устроили в Нижнем Новгороде в День Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T16:02:00+03:00
2025-05-09T16:02:00+03:00
2025-05-09T16:08:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016066353_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_346b9b97eda27a51e2d2615b1222ebab.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Авиашоу с фигурами высшего пилотажа и парад водной техники устроили в Нижнем Новгороде в День Победы, передает корреспондент РИА Новости. В акватории Волги напротив Нижневолжской набережной прошла водная часть парада Победы, участие в которой приняли более 20 катеров и яхт, а также судна на воздушной подушке. Водная техника - пожарные и патрульные катера и спасательные гидроциклы - состоят на службе в МЧС, линейном управлении МВД РФ на транспорте и Ространснадзоре, а пассажирские суда "Валдай" и "Метеор" - в компании "Водолет". Затем жители и гости Нижнего Новгорода смогли полюбоваться авиашоу. В небо поднялись истребитель Миг-29 и военно-транспортный самолёт Ил-7. Кроме того, пилотажная группа "Реакторы" продемонстрировала фигуры высшего пилотажа. За воздушными асами следили тысячи зрителей с нескольких набережных и высоких склонов.
https://ria.ru/20250509/parad-2015927111.html
нижний новгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Нижний Новгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Нижнем Новгороде прошел парад водной техники и авиашоу
В Нижнем Новгороде в день 80-летия Победы прошло авиашоу и парад водной техники