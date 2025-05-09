https://ria.ru/20250509/parad-2015987478.html

Парад Победы прошел в Туле на площади Ленина

Парад Победы прошел в Туле на площади Ленина - РИА Новости, 09.05.2025

Парад Победы прошел в Туле на площади Ленина

Парад Победы прошел в Туле на площади Ленина, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T11:32:00+03:00

2025-05-09T11:32:00+03:00

2025-05-09T12:37:00+03:00

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ТУЛА, 9 мая - РИА Новости. Парад Победы прошел в Туле на площади Ленина, передает корреспондент РИА Новости. Колонна военной техники прошла от площади Ленина по проспекту Ленина до пересечения с улицей Пушкинской. В состав механизированной колонны вошло порядка 50 единиц военной техники, которая состоит на вооружении воздушно-десантных войск и Росгвардии. Эта техника выпускается на тульских оборонных предприятиях.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

https://ria.ru/20250509/parad-2015927111.html

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2025

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество, тула, городское хозяйство москвы