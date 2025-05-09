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Парад Победы прошел в Туле на площади Ленина - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:32 09.05.2025 (обновлено: 12:37 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/parad-2015987478.html
Парад Победы прошел в Туле на площади Ленина
Парад Победы прошел в Туле на площади Ленина - РИА Новости, 09.05.2025
Парад Победы прошел в Туле на площади Ленина
Парад Победы прошел в Туле на площади Ленина, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T11:32:00+03:00
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80-летие победы в великой отечественной войне
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ТУЛА, 9 мая - РИА Новости. Парад Победы прошел в Туле на площади Ленина, передает корреспондент РИА Новости. Колонна военной техники прошла от площади Ленина по проспекту Ленина до пересечения с улицей Пушкинской. В состав механизированной колонны вошло порядка 50 единиц военной техники, которая состоит на вооружении воздушно-десантных войск и Росгвардии. Эта техника выпускается на тульских оборонных предприятиях.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество, тула, городское хозяйство москвы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество, Тула, Городское хозяйство Москвы

Парад Победы прошел в Туле на площади Ленина

© Фото : Правительство Тульской областиПарад Победы в Туле
Парад Победы в Туле - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фото : Правительство Тульской области
Парад Победы в Туле
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ТУЛА, 9 мая - РИА Новости. Парад Победы прошел в Туле на площади Ленина, передает корреспондент РИА Новости.
Колонна военной техники прошла от площади Ленина по проспекту Ленина до пересечения с улицей Пушкинской.
В состав механизированной колонны вошло порядка 50 единиц военной техники, которая состоит на вооружении воздушно-десантных войск и Росгвардии. Эта техника выпускается на тульских оборонных предприятиях.
Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
Парад в честь Дня Победы на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
ОнлайнКак прошел парад Победы на Красной площади. Главное
Вчера, 09:23
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОбществоТулаГородское хозяйство Москвы
 
 
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