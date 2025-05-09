https://ria.ru/20250509/orban-2015944709.html

Орбан рассказал о позиции Венгрии по вступлению Украины в ЕС

Орбан рассказал о позиции Венгрии по вступлению Украины в ЕС - РИА Новости, 09.05.2025

Орбан рассказал о позиции Венгрии по вступлению Украины в ЕС

Политическое решение о полноценном начале в 2025 году переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС уже принято, но Венгрия это не поддерживает, заявил венгерский РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T10:18:00+03:00

2025-05-09T10:18:00+03:00

2025-05-09T10:18:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 9 мая - РИА Новости. Политическое решение о полноценном начале в 2025 году переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС уже принято, но Венгрия это не поддерживает, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. "Политическое решение принято. Это решение было принято против Венгрии, потому что мы не поддерживаем вступление Украины, а ускоренное вступление - определенно нет", - сказал Орбан. Он подчеркнул, что не только Венгрия, но и Словакия считает прием Украины в ЕС "экономическим самоубийством", и призвал венгерских граждан принять участие в опросе о членстве Киева. В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки. Ранее премьер Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.

https://ria.ru/20250508/orban-2015818051.html

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в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, евросоюз