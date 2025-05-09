https://ria.ru/20250509/opasnost-2015915210.html

В Воронежской области спустя двое суток отменили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области спустя двое суток отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 09.05.2025

В Воронежской области спустя двое суток отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атки беспилотников отменена на всей территории Воронежской области спустя двое суток, сообщил глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T07:50:00+03:00

2025-05-09T07:50:00+03:00

2025-05-09T07:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Опасность атки беспилотников отменена на всей территории Воронежской области спустя двое суток, сообщил глава региона Александр Гусев. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!" - написал он в своем Telegram-канале. Угроза атаки БПЛА была объявлена на всей территории региона во вторник в 21.06 мск и продлилась двое суток 10 часов 29 минут.

https://ria.ru/20250509/bespilotniki-2015910729.html

воронежская область

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2025

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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)