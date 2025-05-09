https://ria.ru/20250509/opasnost-2015913499.html

В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА

В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 09.05.2025

В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T07:35:00+03:00

2025-05-09T07:35:00+03:00

2025-05-09T07:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

ивановская область

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области, сообщает правительство региона. "Оперативный штаб. Ивановская область: В регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку", - говорится в Telegram-канале правительства.

https://ria.ru/20250508/bespilotniki-2015730614.html

ивановская область

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ивановская область