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В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 09.05.2025
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает главное управление МЧС РФ по региону. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T00:51:00+03:00
2025-05-09T00:51:00+03:00
2025-05-09T00:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает главное управление МЧС РФ по региону. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении регионального главка в Telegram-канале.
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белгородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
МЧС: в Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА