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В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 09.05.2025
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T06:48:00+03:00
2025-05-09T06:48:00+03:00
2025-05-09T06:51:00+03:00
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Саратов", - написал представитель Росавиации в Telegram-канале.Отмечается, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250508/samolety-2015856364.html
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саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты