https://ria.ru/20250509/ogranicheniya-2015910296.html

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 09.05.2025

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T06:48:00+03:00

2025-05-09T06:48:00+03:00

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саратов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Саратов", - написал представитель Росавиации в Telegram-канале.Отмечается, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250508/samolety-2015856364.html

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2025

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саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)