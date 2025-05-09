В Одессе почтили память Неизвестного Матроса, несмотря на указ Зеленского
Одесситы возложили цветы к памятнику Неизвестного Матроса
© Фото : соцсетиЖители Одессы почтили память Неизвестного Матроса, возложив цветы к памятнику в День Победы
© Фото : соцсети
Жители Одессы почтили память Неизвестного Матроса, возложив цветы к памятнику в День Победы
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Жители Одессы почтили память Неизвестного Матроса, возложив цветы к памятнику в День Победы, несмотря на указ Владимира Зеленского об объявлении 9 мая на Украине Днем Европы, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале издания.
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"В Одессе сегодня люди шли возлагать цветы к памятнику Неизвестному Матросу. <...> К трем часам дня подножие памятника уже было покрыто плотным слоем цветов", — говорится в материале.
Отмечается, что памятник окружен полицейскими и нацгвардейцами, одесситов пропускают к монументу только после проверки документов. Тех, кто забыл паспорт, полиция разворачивает, из-за чего иногда "вспыхивают скандалы".
Издание "Страна.ua" ранее обращало внимание, что День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов стал самым популярным запросом в украинском Google в пятницу утром. Несмотря на указ Зеленского о замене праздника на День Европы, украинцы ищут открытки и поздравления с Днем Победы, а также трансляции с парадом в Москве.
Глава киевского режима в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине днем Европы.
В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководитель Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.