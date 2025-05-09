https://ria.ru/20250509/odessa-2016080473.html

В Одессе почтили память Неизвестного Матроса, несмотря на указ Зеленского

В Одессе почтили память Неизвестного Матроса, несмотря на указ Зеленского - РИА Новости, 09.05.2025

В Одессе почтили память Неизвестного Матроса, несмотря на указ Зеленского

Жители Одессы почтили память Неизвестного Матроса, возложив цветы к памятнику в День Победы, несмотря на указ Владимира Зеленского об объявлении 9 мая на... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T17:07:00+03:00

2025-05-09T17:07:00+03:00

2025-05-09T18:24:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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европа

одесса

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Жители Одессы почтили память Неизвестного Матроса, возложив цветы к памятнику в День Победы, несмотря на указ Владимира Зеленского об объявлении 9 мая на Украине Днем Европы, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале издания."В Одессе сегодня люди шли возлагать цветы к памятнику Неизвестному Матросу. <...> К трем часам дня подножие памятника уже было покрыто плотным слоем цветов", — говорится в материале.Отмечается, что памятник окружен полицейскими и нацгвардейцами, одесситов пропускают к монументу только после проверки документов. Тех, кто забыл паспорт, полиция разворачивает, из-за чего иногда "вспыхивают скандалы".Издание "Страна.ua" ранее обращало внимание, что День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов стал самым популярным запросом в украинском Google в пятницу утром. Несмотря на указ Зеленского о замене праздника на День Европы, украинцы ищут открытки и поздравления с Днем Победы, а также трансляции с парадом в Москве.Глава киевского режима в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине днем Европы. В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководитель Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

https://ria.ru/20250509/pobeda-2015828322.html

https://ria.ru/20250509/ukraina-2016045346.html

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в мире, европа, одесса, украина, владимир зеленский