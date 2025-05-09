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В Новосибирске прошел парад в честь 80-летия Победы

В Новосибирске прошел парад в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 09.05.2025

В Новосибирске прошел парад в честь 80-летия Победы

Военный парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в пятницу на главной площади Новосибирска - площади Ленина, передает... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T07:20:00+03:00

2025-05-09T07:20:00+03:00

2025-05-09T09:03:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

луганская народная республика

новосибирск

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

бмп-2м

т-34

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НОВОСИБИРСК, 9 мая – РИА Новости. Военный парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в пятницу на главной площади Новосибирска - площади Ленина, передает корреспондент РИА Новости. Открыла торжественное прохождение войск рота барабанщиков Сибирского кадетского корпуса. По площади проследовали знаменные группы курсантов Новосибирского высшего военного института Росгвардии со штандартами 10 фронтов Великой Отечественной войны и исторический парадный расчет роты пехоты, летчиков и моряков. Под сопровождение сводного военного духового оркестра Новосибирского гарнизона по площади Ленина торжественным маршем прошли военнослужащие Центрального военного округа, войск противовоздушной обороны и пограничного управления ФСБ, курсанты Новосибирского высшего военного командного ордена Жукова училища, Новосибирского военного института войск национальной гвардии, авиационного кадетского корпуса, подразделения Росгвардии, главков ФСИН, МЧС и МВД, а также юнармейцы, в том числе из движения "Молодая Гвардия" из Луганской Народной Республики. Впервые в строю прошли студенты специальности "Правоохранительная деятельность" Новосибирского техникума им. Косыгина, более 150 выпускников которого являются участниками СВО и награждены государственными наградами. По данным пресс-службы Центрального военного округа, в торжественном прохождении войск гарнизона в составе парадных расчетов приняло участие более 100 участников специальной военной операции. Всего же на главную площадь города вышло около 2,5 тысячи человек и более 30 единиц боевой техники. Традиционно парадную механизированную колонну возглавлял легендарный танк Т-34. Впервые в составе колонны прошли боевая машина пехоты БМП-2М и боевая разведывательная машина БРМ-1КМ, подготовленные для ведения боя в современных условиях. В частности, БМП-2М оснащена комплексом радиоэлектронной борьбы для зашиты от дронов FPV-типа и оборудована комплексом защиты башни типа "Мангал". В параде также приняли участие бронеавтомобили "Тигр", противодиверсионные машины "Тайфун-М", бронетранспортеры, машины из состава оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", мобильные пусковые установки ракетного комплекса "Ярс" и другая техника. В честь 80-летнего юбилея Победы была возрождена одна из традиций – демонстрация показательного выступления курсантов НВВКУ с выполнением различных строевых приемов с оружием. Завершился военный парад в Новосибирске выносом на площадь Ленина увеличенной копии знамени Победы. Сразу после парада по центру города начала движение колонна "Бессмертного полка". -0-

https://ria.ru/20250509/parad-2015909360.html

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луганская народная республика

новосибирск

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Военный парад в Новосибирске Военный парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в пятницу на главной площади Новосибирска - площади Ленина, передает корреспондент РИА Новости. По данным пресс-службы Центрального военного округа, в торжественном прохождении войск гарнизона в составе парадных расчетов приняло участие более 100 участников СВО. Всего же на главную площадь города вышло около 2,5 тысячи человек и более 30 единиц боевой техники. 2025-05-09T07:20 true PT1M48S

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луганская народная республика, новосибирск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), бмп-2м, т-34, 80-летие победы в великой отечественной войне