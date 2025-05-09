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В Новороссийске прошел парад Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:18 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/novorossijsk-2016083085.html
В Новороссийске прошел парад Победы
В Новороссийске прошел парад Победы - РИА Новости, 09.05.2025
В Новороссийске прошел парад Победы
Торжественное прохождение более 2 тысяч участников парада, включая военнослужащих Черноморского флота, а также техники – современной и времен Великой... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T17:18:00+03:00
2025-05-09T17:18:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
безопасность
новороссийск
краснодарский край
вениамин кондратьев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ульяновский автомобильный завод (уаз)
патриот
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НОВОРОССИЙСК, 9 мая - РИА Новости. Торжественное прохождение более 2 тысяч участников парада, включая военнослужащих Черноморского флота, а также техники – современной и времен Великой Отечественной войны - состоялось на главной улице Новороссийска, передает корреспондент РИА Новости. На центральной улице Новороссийска, по данным властей, прошли более 2000 человек. Механизированная колонна представила около 80 единиц военной техники, стоящей на вооружении Черноморского флота, соединений Южного военного округа, Воздушно-десантных войск и подразделений пограничной службы. "Город-герой, который не покорился врагу в годы Великой Отечественной войны, и сегодня противостоит провокациям киевского режима и атакам беспилотников. Никому не удалось сорвать проведение парада Победы в Новороссийске", - произнес с трибуны губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Командовал парадом заместитель командира Новороссийской военно-морской базы капитан 1 ранга Сергей Ларчук. В парадном строю прошли военнослужащие Черноморского флота, Новороссийского гарнизона, представители пограничного краевого управления ФСБ, курсанты Государственного морского университета имени Ф.Ф. Ушакова, курсанты Херсонской государственной морской академии, казаки Черноморского казачьего округа Кубанского казачьего войска, парадный расчет участников специальной военной операции. Прохождение механизированной колонны открыл легендарный танк Т-34, за ним проследовали 13 единиц ретро-техники времен Великой Отечественной войны. Среди современных образцов вооружения и техники в параде были задействованы бронеавтомобиль З-СТС, специализированные автомобили на базе УАЗ "Патриот", разведывательная химическая машина РХМ-6, береговой ракетный комплекс "Бастион", бронированный автомобиль многоцелевого назначения "ВПК-Урал", самоходное артиллерийское орудие "Нона-С", автомобили "Барс", многофункциональный беспилотный комплекс "Орлан-10", квадроциклы, боевые машины десанта, зенитный комплекс "Стрела-10".
https://ria.ru/20250509/parad-2015927111.html
https://ria.ru/20250509/pobeda-2015828322.html
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безопасность, новороссийск, краснодарский край, вениамин кондратьев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ульяновский автомобильный завод (уаз), патриот, т-34, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Безопасность, Новороссийск, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Патриот, Т-34, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Новороссийске прошел парад Победы

Более 2 тысяч человек и 80 единиц техники участвовали в параде в Новороссийске

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкТанк Т-34-85 на военном параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Новороссийске
Танк Т-34-85 на военном параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Танк Т-34-85 на военном параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Новороссийске
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НОВОРОССИЙСК, 9 мая - РИА Новости. Торжественное прохождение более 2 тысяч участников парада, включая военнослужащих Черноморского флота, а также техники – современной и времен Великой Отечественной войны - состоялось на главной улице Новороссийска, передает корреспондент РИА Новости.
На центральной улице Новороссийска, по данным властей, прошли более 2000 человек. Механизированная колонна представила около 80 единиц военной техники, стоящей на вооружении Черноморского флота, соединений Южного военного округа, Воздушно-десантных войск и подразделений пограничной службы.
Парад в честь Дня Победы на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
ОнлайнКак прошел парад Победы на Красной площади. Главное
Вчера, 09:23
«
"Город-герой, который не покорился врагу в годы Великой Отечественной войны, и сегодня противостоит провокациям киевского режима и атакам беспилотников. Никому не удалось сорвать проведение парада Победы в Новороссийске", - произнес с трибуны губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Командовал парадом заместитель командира Новороссийской военно-морской базы капитан 1 ранга Сергей Ларчук. В парадном строю прошли военнослужащие Черноморского флота, Новороссийского гарнизона, представители пограничного краевого управления ФСБ, курсанты Государственного морского университета имени Ф.Ф. Ушакова, курсанты Херсонской государственной морской академии, казаки Черноморского казачьего округа Кубанского казачьего войска, парадный расчет участников специальной военной операции.
Прохождение механизированной колонны открыл легендарный танк Т-34, за ним проследовали 13 единиц ретро-техники времен Великой Отечественной войны.
Среди современных образцов вооружения и техники в параде были задействованы бронеавтомобиль З-СТС, специализированные автомобили на базе УАЗ "Патриот", разведывательная химическая машина РХМ-6, береговой ракетный комплекс "Бастион", бронированный автомобиль многоцелевого назначения "ВПК-Урал", самоходное артиллерийское орудие "Нона-С", автомобили "Барс", многофункциональный беспилотный комплекс "Орлан-10", квадроциклы, боевые машины десанта, зенитный комплекс "Стрела-10".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Россия приготовила всем неожиданный подарок ко Дню Победы
Вчера, 08:00
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеБезопасностьНовороссийскКраснодарский крайВениамин КондратьевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)ПатриотТ-3480-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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